Un Amazon Echo Show a sauvé la maison de cette femme de l’incendie

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a partagé l’histoire d’une femme du nom de Kayla qui a utilisé son Amazon Echo Show, Alexa et la fonction Alexa Guard pour empêcher sa maison de brûler.

Selon son propre récit de l’incident, la femme était en train de faire des courses lorsqu’elle a reçu une notification d’Alexa concernant un incident dans la maison. L’alerte indiquait que son appareil Amazon Echo avait entendu le son d’une alarme incendie – ce qui était évidemment un signe inquiétant.

Kayla a utilisé la fonction de dépôt sur son Amazon Echo Show et a vu que la pièce était complètement enfumée. Une fois qu’elle a réalisé ce qui se passait, elle a rapidement appelé les pompiers pour répondre à l’incident et a finalement sauvé sa maison de l’incendie.

“Je n’avais pas l’intention de rester à la maison pendant au moins deux à trois heures de plus”, a déclaré Kayla à Amazon dans un récent récit de l’histoire. “S’il n’y avait pas eu Alexa, nous n’aurions jamais entendu parler de l’incendie jusqu’à notre retour à la maison bien plus tard… On ne peut qu’imaginer ce que quelques heures de plus auraient pu faire.”

Analyse : Alexa peut-il remplacer un système de sécurité ?

Il est logique qu’Amazon veuille mettre en évidence l’histoire de Kayla – il s’agit d’un cas d’utilisation réel des fonctionnalités de sécurité qu’Amazon a mises en œuvre au cours des dernières années.

Alexa Guard est la plus récente de ces fonctionnalités à être implémentée, mais elle a le plus de potentiel en remplacement des systèmes de sécurité domestique plus coûteux. Sa capacité à déterminer quels bruits sont potentiellement dangereux (voir : alarmes incendie, bris de vitres, etc…) lui confère un net avantage par rapport aux autres systèmes qui reposent uniquement sur le mouvement pour se déclencher.

Alors Alexa peut-elle remplacer les systèmes de sécurité traditionnels ? Eh bien, peut-être pas tout à fait – mais c’est sur la bonne voie.

L’avantage des systèmes de sécurité traditionnels est la modération humaine. Si vous déboursez pour des services comme ADT et qu’une alarme se déclenche, vous recevrez un appel téléphonique. Si la situation est jugée dangereuse, l’entreprise peut envoyer des services d’urgence, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite d’avoir à expliquer la situation vous-même. Inversement, Alexa Guard nécessite au moins une intervention de votre part, l’utilisateur.

L’avantage d’Amazon, cependant, est qu’il est nettement moins cher. La version de base d’Alexa Guard est gratuite avec chaque appareil Echo et vous avertira automatiquement si votre appareil entend quelque chose de suspect. Il existe également Alexa Guard Plus, un service payant qui vous donne accès à une ligne d’assistance 24h / 24 et 7j / 7 en disant “Alexa, appelez à l’aide” pour seulement environ 5 $ par mois.

En fin de compte, Alexa ne s’est pas avérée aussi capable que ses homologues de la sécurité humaine – mais, comme vous pouvez le voir dans l’histoire de Kayla, elle peut toujours sauver la journée lorsque cela est nécessaire.