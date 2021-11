Un ami de la famille Duggar fait un témoignage concernant l’affaire de pornographie juvénile de Josh Duggar

L’audience préliminaire de trois heures de Josh Duggar lundi a porté sur le témoignage sur ses aveux antérieurs d’un ami proche de la famille Duggar. Bobye Holt a pris la parole avant le procès fédéral de pédopornographie de 19 Kids and Counting alun, témoignant que Josh avait déjà avoué à ses parents et à elle en 2003 qu’il avait agressé quatre jeunes filles à partir de l’âge de 12 ans.

Le témoignage de Holt est essentiel dans le prochain procès de Josh, car le juge doit décider s’il doit ou non admettre la preuve que Josh a déjà commis des agressions sexuelles contre des enfants. Les aveux précédents de Josh ont d’abord été faits aux parents Jim Bob et Michelle Duggar en 2002, puis à leurs meilleurs amis, Holt et son mari, en 2003 et 2005, Holt a témoigné devant le tribunal lundi, selon PEOPLE.

Holt a rappelé la conversation avec Josh et ses parents en mars 2003 après avoir été appelé par Jim Bob au sujet de « ce que Josh avait fait ». Le témoin s’est étouffé alors qu’elle se souvenait que Josh lui avait dit qu’il avait touché les quatre filles – appelées au tribunal Jane Does un à quatre – sur leurs seins et leurs organes génitaux. « [Josh] a expliqué que Jane Doe quatre était assise sur ses genoux pendant l’heure de la Bible et qu’il l’avait touchée de manière inappropriée », a-t-elle déclaré. « Il a dit que cela s’était produit ce jour-là. À cette date, il nous a dit qu’il avait touché sa zone vaginale. »

Ce n’est que plus tard que Holt a dit qu’elle avait appris que Josh avait touché les filles sous leurs vêtements. Dans un cas, Holt a témoigné que Josh avait touché de manière inappropriée l’une des filles en février 2002, l’amenant à dire à ses parents ce qu’il avait fait « et il a avoué ». En 2003, il a touché Jane Doe quatre, que Holt se souvient avoir appris à travers les larmes. « Quand elle était assise sur ses genoux, il a mis sa main sous son pantalon et sous sa culotte », a-t-elle déclaré, témoignant ensuite que Josh avait touché la fille à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de ses organes génitaux.

Dans un autre incident, Holt a déclaré que Josh « a dit qu’il est allé à [one of the girls] alors qu’elle dormait et s’est levée sous sa couverture pour commencer à la toucher et elle s’est réveillée et l’a frappé » avant de dire à ses parents. » Il m’a dit qu’elle l’avait balancé « , se souvient Holt.

Josh a plaidé non coupable des accusations fédérales de pornographie juvénile portées contre lui, ses avocats suggérant dans les dossiers judiciaires que d’autres personnes avaient accès à l’ordinateur de son travail sur lequel le matériel pédopornographique avait été trouvé par la police. Lors de l’audience de lundi, les avocats de Josh ont fait valoir que ses aveux précédents avaient été faits dans le cadre d’un « conseil spirituel » avec les Holt et devraient être protégés par le privilège religieux entre le clergé et les paroissiens. La sélection du jury dans le procès de Josh commence mardi.