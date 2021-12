Un ami de Vicente Fernández a remis en question la date du décès du chanteur – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après la mort de Vicente Fernández, la famille et ses admirateurs ont manifesté de la tristesse, cependant, Gustavo Alvite, un ami proche du chanteur, a avoué qu’il ressentait aussi une profonde tristesse, mais aussi de la colère, et s’est interrogé sur la date à laquelle Chente est décédée.

Gustavo Alvite, animateur de radio et compagnon de Rey de las rancheras, récemment décédé, a dévoilé depuis son compte Facebook ses sentiments à propos de la couverture médiatique de la mort de son ami Vicente Fernández, avec qui il a cessé d’avoir des contacts avant son décès, ce qui C’est pourquoi il doute des événements survenus le 12 décembre.

Dans un long message sur ce qui s’est passé avant la disparition physique du Charro de Huentitán, il a même mentionné qu’Olga Wornat était venue le contacter afin d’obtenir plus d’informations cachées sur le chanteur.

Parmi ses aveux, il a découvert que Vicente n’avait eu aucun contact avec lui pendant un certain temps parce que sa famille l’avait isolé de tout le monde, et bien qu’il ait eu la possibilité de le chercher chez lui, il a préféré rester à l’écart des Fernández en raison d’altercations précédentes. avec Gerardo, le deuxième des « poulains ».

Pour cette raison et d’autres, il pense que la Dynastie a traité les derniers jours de son ami avec « sensationnalisme », pour lequel il a assuré que le 12 décembre dernier n’était pas la vraie date de la mort de Chente.

« La théâtralité et le sensationnalisme avec lesquels la famille gère la situation au point de mentir sur le rendez-vous pour qu’elle » ait plus d’impact « , me frappe dans l’esprit. Je pense que mon ami ne l’aurait pas accepté ni ne le mérite ».

Il a ajouté que parmi les souhaits de son ami était de ne jamais devenir une autre personne d’intérêt médiatique, mais de chanter pour son public, et que, même, il ne voulait plus sa fortune, mais se concentrait uniquement sur ses sentiments envers sa famille, ce qui aurait aggravé son état de santé.

« Toujours personne ne me croit que ses émotions profondes ont aggravé sa souffrance. Il avait déjà réalisé et dépassé ses rêves et sa fortune mais il avait grand besoin de la reconnaissance de ceux pour qui il a brisé son âme en chantant. Il ne voulait plus de richesse. Il avait besoin de la chaleur de la famille qu’il a quittée depuis longtemps pour son travail », lit-on dans sa publication.