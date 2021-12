Un an après l’annonce d’un grand partenariat, Ocugen est dans un état désolé

Au cours de la dernière année, Ocugen (NASDAQ :OCGN) figure toujours parmi les plus performantes. Au cours de cette période, le titre a bondi de plus de 500 %. L’ascension de l’action a commencé après le 21 décembre 2020 – à partir de là, l’action a augmenté de plus de 1 600 %.

Cependant, il convient de noter que l’action OCGN se négociait bien en dessous d’un dollar avant de nouer un partenariat avec Bharat Biotech. Les sociétés ont annoncé leur intention de commencer à fabriquer des vaccins Covid-19 aux États-Unis le 22 décembre de l’année dernière.

Au-delà de l’annonce de ce partenariat, il n’y a pas eu grand-chose à encourager pour les investisseurs. L’action OCGN s’est négociée à des sommets historiques de 18,77 $ en février et a atteint des sommets légèrement inférieurs en mai et novembre. L’action s’échangeait à 5,12 $ au début du 23 décembre.

Ocugen continuera à sous-performer à l’avenir. Même après la tendance baissière des derniers mois, l’action OCGN doit être évitée.

Parlons des raisons d’être baissier.

L’approbation de la FDA reste insaisissable

Pfizer (NYSE :PFE) et Moderne (NASDAQ :ARNm) ont été les leaders de la course aux vaccins aux États-Unis Dans un pays où plus de 70 % de la population a déjà été vaccinée, Ocugen n’a pas encore obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis.

En juin, la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de la société de biotechnologie a été rejetée par la FDA. La recommandation de la FDA était de déposer une demande de licence de produits biologiques, ce qui implique une approbation complète.

En novembre, Ocugen a annoncé que la FDA avait « délivré une suspension clinique de la demande de nouveau médicament d’investigation (IND) de la société pour évaluer le candidat vaccin COVID-19 ». La FDA identifiera les lacunes spécifiques qui constituent la base de la suspension clinique. Une fois qu’Ocugen aura corrigé ces lacunes, des progrès seront réalisés.

Le point clé est que cela fait plus d’un an qu’Ocugen a annoncé le partenariat avec Bharat Biotech. L’entreprise n’a toujours pas réussi du point de vue de l’approbation.

En juillet, Ocugen avait également lancé une soumission continue à Santé Canada pour le vaccin. Il n’y a pas de nouvelles positives sur ce front non plus.

Imaginons un scénario où Ocugen reçoit une approbation pour l’utilisation d’un vaccin au premier trimestre 2022. C’est très peu probable. Cependant, même dans un scénario optimiste, Ocugen doit être compétitif sur un marché où le pourcentage de vaccination est élevé. Il est peu probable qu’il y ait un cas pour une forte croissance des revenus et des flux de trésorerie.

Omicron peut-il fournir une bouée de sauvetage pour les actions OCGN ?

La variante omicron a été une source de préoccupation pour les gouvernements du monde entier. Ocugen et son partenaire Bharat Biotech étudient actuellement l’efficacité du vaccin contre la variante.

Si le vaccin s’avère efficace, peut-il changer la donne pour Ocugen ? Très probablement, non.

Tout d’abord, Moderna a annoncé que son booster Covid-19 multiplie par 37 les anticorps neutralisants contre la variante Omicron.

De plus, Pfizer a annoncé qu’une troisième dose augmente « l’anticorps neutralisant de 25 fois par rapport à deux doses contre la variante Omicron ».

De toute évidence, les principaux fabricants de vaccins ont un avantage. Même si Ocugen annonce que son vaccin est efficace contre la variante omicron, il est peu probable que le stock tende à augmenter.

Il est peu probable que les personnes qui ont déjà pris deux photos de Moderna ou de Pfizer poursuivent une injection de rappel avec Ocugen. De plus, Ocugen a toujours du mal à obtenir l’approbation.

Il convient également de noter qu’Ocugen doit partager ses revenus avec Bharat Biotech. La visibilité de cash-flows sains est donc très improbable.

L’action de l’OCGN suivra une tendance à la baisse

L’action de l’OCGN devrait continuer à baisser au cours des prochains mois. Sans approbation, l’entreprise perd rapidement tout potentiel de revenus et de flux de trésorerie.

La société est en train de construire un pipeline de médicaments pour diverses indications. Cependant, le pipeline pour diverses indications est encore au stade préclinique.

La tendance des stocks sera donc dictée par le résultat de l’approbation du vaccin Covid-19 et le potentiel de revenus. Les choses semblent sombres sur ce front.

Il semble également peu probable qu’Ocugen ait la capacité d’étendre le partenariat vaccinal avec Bharat Biotech à d’autres pays.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.