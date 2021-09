Un an après le crash du vol d’Air India, l’aéroport de Kozhikode améliore les normes de sécurité, vérifiez les détails

in

Le vol du transporteur géré par l’État avait un total de 184 passagers ainsi que les six membres d’équipage de cabine.

Un an après l’affrontement aérien meurtrier d’Air India à l’aéroport, l’aéroport international de Kozhikode réfléchit à la mise en œuvre de mesures de sécurité améliorées à l’aéroport. Dans un accident de vol mortel à l’aéroport le 7 août de l’année dernière, un vol d’Air India en provenance de Dubaï avait dépassé la piste et s’était écrasé au moment de l’atterrissage. L’incident mortel avait coûté la vie à 21 passagers. Selon un rapport du site d’information Manorama, le rapport d’enquête final sur la cause de l’accident a été soumis par l’équipe d’enquête sur les accidents d’aviation (AAIT) la semaine dernière. S’adressant au directeur de l’aéroport international Manoram Kozhikode, R Mahalingam, a déclaré que les mesures nécessaires seront prises pour améliorer les mesures de sécurité à l’aéroport après avoir étudié les recommandations du rapport d’enquête.

Mahalingam a également déclaré que les recommandations sur la sécurité des aéroports seront immédiatement mises en œuvre par les autorités. Selon Manorama, le rapport d’enquête de 257 pages a blâmé le pilote de l’avion pour l’accident en notant que le pilote n’avait pas respecté la procédure d’exploitation standard (SOP). Le rapport ajoute également que le rôle des échecs systématiques en tant que facteurs contributifs supplémentaires ne peut pas non plus être négligé.

Le vol à destination de Kozhikode en provenance de Dubaï avait atterri à l’aéroport, mais la piste est tombée en deçà du vol car elle est tombée dans la fosse, entraînant la mort de 21 passagers et en blessant de nombreux. Le vol du transporteur géré par l’État avait un total de 184 passagers ainsi que les six membres d’équipage de cabine.

Quelles mesures de sécurité le rapport d’enquête a-t-il soulignées?

Le rapport a notamment mis en évidence le capteur de vent défectueux et a estimé que le capteur fournissait des informations erronées sur le vent arrière au pilote. Le rapport a inculpé les autorités aéroportuaires pour avoir installé le capteur de vent à un mauvais endroit et à une hauteur disparate de la piste, ce qui a contribué à donner de fausses informations au pilote. Depuis l’accident de vol de l’année dernière, l’aéroport a temporairement fermé les opérations pour les plus gros avions de l’aéroport qui sont susceptibles de rencontrer des problèmes similaires à l’aéroport. La décision concernant les opérations des plus gros vols sera prise par la Direction de l’aviation civile, a déclaré Mahalingam.

