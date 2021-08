Un an après les émeutes, Kenosha, Wisconsin est toujours en train de ramasser les morceaux ⋆ .

Il y a un an aujourd’hui, la police de Kenosha répondant à une plainte domestique a tiré sept fois dans le dos de Jacob Blake, 29 ans, le laissant partiellement paralysé. Un mandat d’arrêt avait été émis contre Blake en juillet 2020 pour des accusations d’agression sexuelle au troisième degré, d’intrusion criminelle et de conduite désordonnée. Au moment de la fusillade, Blake semblait être armé d’un couteau, s’est battu avec des agents, a déjoué deux Tasers, n’a pas respecté les ordres de la police et pénétrait dans un véhicule avec trois enfants.

La fusillade était un recours justifié à la force pour assurer la sécurité des policiers et des enfants à bord du véhicule. Aucun officier impliqué, y compris l’officier qui a tiré sur Blake, n’a été inculpé. Néanmoins, les politiciens démocrates et leurs alliés dans les médias d’entreprise ont saisi des images de la fusillade, déclarant qu’il s’agissait d’un autre acte de « racisme » et preuve de l’oppression systémique de l’Amérique.

Les résultats de cette rhétorique comprenaient deux décès et un traumatisme durable dans une ville du Midwest à revenu intermédiaire après des émeutes qui ont causé 50 millions de dollars de dommages matériels. Les dommages ont touché 100 entreprises, dont 40 ont mis 40 « fermeture à la porte pour de bon », selon un membre du conseil d’administration du comté de Kenosha.

Cette semaine, lorsque les médias corporatifs publient des articles de réflexion pour commémorer le premier anniversaire des émeutes de Kenosha, gardez à l’esprit que leur objectif est de réécrire l’histoire et d’exonérer les politiciens et les colporteurs responsables de la violence. La véritable histoire de Kenosha compte, non seulement pour les habitants de Kenosha qui l’ont vécue, mais aussi pour le reste du pays.

Cicatrices durables

Le représentant républicain Bryan Steil, qui représente Kenosha dans le 1er district du Congrès du Wisconsin, a déclaré que même si les Kenoshans se sont avérés résistants, “il y a encore des cicatrices”.

L’empreinte physique laissée sur la ville est encore clairement visible aujourd’hui. Uptown Kenosha, où se sont produits les incendies criminels et les pillages, semble délabré et vide un an après les émeutes. Il y a un énorme terrain béant et encore des morceaux de décombres là où se trouvaient autrefois la Fraternité danoise de 110 ans et Rode’s Camera Shop de 109 ans. Les briques sont encore carbonisées dans les bâtiments de l’autre côté de la rue.

“Ce n’étaient pas que des bâtiments”, explique Kimberly Warner, une mère célibataire qui possède deux entreprises dans le centre-ville de Kenosha, “mais l’histoire.”

Un an après les émeutes, des panneaux recouvrent toujours les fenêtres des quartiers chics et du centre-ville de Kenosha. Beaucoup présentent des œuvres d’art préservées du mouvement « L’amour est la réponse », une tentative des membres de la communauté de peindre des images et des messages positifs à la suite des émeutes meurtrières. D’autres signes sont moins édifiants. Un panneau du centre-ville indique toujours « s’il vous plaît les enfants ci-dessus », avec une flèche pointant vers les appartements du deuxième étage.

Kenosha, WI un an après les émeutes de Jacob Blake pic.twitter.com/4IiAPjfJR6 – Evita Duffy (@evitaduffy_1) 21 août 2021

Même ceux qui n’ont pas vu leurs entreprises pillées ou incendiées sont encore touchés aujourd’hui. “Plusieurs autres propriétaires d’entreprise que je connais et plusieurs officiers que je connais souffrent du SSPT après avoir vu certaines des choses que nous avons vues”, a déclaré Warner, la voix brisée. « Parfois, je ne veux pas fermer les yeux la nuit, parce que tout revient. »

Mark Wistar, propriétaire de The House of Nutrition and Wellness au centre-ville de Kenosha, a déclaré à The Federalist que, comme tout autre propriétaire d’entreprise, lui et son magasin ont été fortement touchés par les fermetures de COVID-19. Lorsque les émeutes ont éclaté, de nombreuses entreprises de Kenosha étaient déjà en difficulté et les dégâts les ont mis au bord du gouffre. Alors que beaucoup se sont rétablis, d’autres ne rouvriront jamais.

Wistar, qui siégeait à l’office du tourisme de Kenosha, affirme que la ville « dépend vraiment du tourisme ». Les émeutes ont donné à la ville « une mauvaise réputation », explique-t-il. Parce que les médias « l’ont rendu public partout », même les entreprises qui n’ont pas été physiquement endommagées continuent de souffrir de la stigmatisation.

Les panneaux de contreplaqué qui recouvrent encore les vitrines des magasins témoignent du traumatisme durable pour les propriétaires d’entreprise, mais ils ont également suscité de la frustration, entre autres. De nombreux propriétaires d’entreprise ont déclaré à The Federalist que les panneaux donnent à Kenosha un aspect dangereux et rebutent les touristes déjà mal à l’aise. Ils croient que les conseils doivent aller pour que la ville semble accueillante et pour que les gens bougent vraiment. “Les planches doivent descendre, afin que ceux d’entre nous qui sont encore là puissent guérir”, explique Warner.

Lorsque j’ai demandé pourquoi certains étaient encore barricadés, les propriétaires d’entreprises du centre-ville ont convenu que c’était en grande partie par peur. Certains propriétaires de petites entreprises sans fenêtres barricadées, qui tentent de « revenir à la normale », ne voulaient pas me parler de peur d’être la cible de boycotts ou de violence.

Nous devons tenir le gouverneur Evers responsable

De nombreux Kenoshans attendent toujours que le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, soit tenu responsable des émeutes, de la peur persistante et des dommages émotionnels qu’ils ont infligés à la communauté. L’histoire révisionniste pour éviter ce type de responsabilité a commencé tout de suite, avec Joe Biden appelant à ce que l’officier impliqué soit inculpé et Evers déclarant pratiquement que la fusillade était un acte de tentative de meurtre et de racisme.

La diabolisation de l’officier et la canonisation de Blake reposaient sur un mensonge. L’officier qui a tiré sur Blake a été innocenté. Blake a plaidé coupable à deux chefs d’inconduite et a été condamné à deux ans de probation.

Même un Kenoshan que j’ai interviewé dans les quartiers chics, qui dit qu’il pense qu’il y a du racisme dans le département de police de Kenosha et souhaite que Blake n’ait pas été abattu, a déclaré qu’il comprenait pourquoi Blake avait été abattu. “Après avoir parcouru les images de la fusillade”, a-t-il déclaré, “en tant qu’officier, j’aurais probablement eu un peu peur aussi.”

“Après avoir regardé les images de la fusillade… en tant qu’officier, j’aurais probablement eu un peu peur aussi.” pic.twitter.com/yg4rgVbo3g – Evita Duffy (@evitaduffy_1) 21 août 2021

Plus important, cependant, est de savoir comment le faux récit d’Evers, Biden et de la presse d’entreprise a alimenté les émeutes dangereuses qui ont conduit à la mort et à la destruction. Les chefs de quatre groupes d’application de la loi du Wisconsin ont envoyé une lettre à Evers l’année dernière, l’exhortant à “s’abstenir de faire des déclarations spécifiques à la police de Kenosha impliquant des tirs jusqu’à ce que les faits de l’enquête soient connus”, car cela met la vie des officiers et du public à risque.

Evers n’a pas seulement blessé la ville avec une fausse rhétorique. Il a regardé Kenosha brûler aux mains de voyous de l’extérieur de l’État pendant trois nuits et a obstinément refusé d’envoyer rapidement une aide adéquate, des actions que les habitants pensent auraient pu empêcher les émeutes. Dans les 24 heures suivant la réception des demandes d’aide, Evers avait envoyé moins de troupes à Kenosha qu’à Milwaukee lors de la finale de la NBA.

La deuxième nuit, il est apparu que de nombreux émeutiers professionnels de gauche étrangers appartenant à des groupes comme Antifa et Black Lives Matter affluaient dans la ville et récoltaient la terreur et la destruction.

J’étais là la deuxième nuit, lorsque les officiers n’étaient toujours pas préparés à l’afflux d’émeutiers extérieurs. À l’époque, j’avais écrit que Kenosha ressemblait à “quelque chose que je n’avais vu que sur des photos de pays déchirés par la guerre”.

Une femme, qui a déclaré vivre à Kenosha depuis plus de 40 ans, a fondu en larmes en disant que sa ville ressemblait à une « zone de guerre » et qu’elle était « terrifiée ». Elle a demandé que son visage ne soit pas montré. pic.twitter.com/zi9KLQc2Xz – Le fédéraliste (@FDRLST) 25 août 2020

Étant donné que les forces de l’ordre ne disposaient que de suffisamment de personnel pour protéger les bâtiments publics, les maisons et les entreprises ordinaires étaient laissées à l’autodéfense individuelle. « Des hommes et des femmes se tenaient avec des battes de baseball, des armes de poing, des fusils semi-automatiques et des fusils de chasse devant leurs entreprises et leurs maisons », écrivais-je à l’époque.

Chuck a passé toutes les nuits sur son toit à garder son magasin de pneus du centre-ville “avec des armes à feu”. Il pense que les émeutes affecteront les élections de 2020, et il est « pour Trump jusqu’au bout ». Aux émeutiers, il dit : « Venez dans ma boutique et je vous exploserai la tête. » pic.twitter.com/5oFvKgj2c5 – Le fédéraliste (@FDRLST) 28 août 2020

Ce n’est que lorsque trois personnes ont été abattues et deux sont décédées la troisième nuit qu’Evers a accepté l’aide du président Trump et a envoyé suffisamment de gardes nationaux pour réprimer les émeutes.

“Le gouverneur Evers a un énorme sentiment d’urgence pour les mandats de masque, mais lorsque notre ville brûle au sol, il n’avait aucun sentiment d’urgence”, a déclaré Warner. « Il a laissé notre ville souffrir et brûler.

Aujourd’hui, Evers essaie toujours désespérément de réécrire le récit. « Dans une rafale d’articles la semaine dernière, le gouverneur Evers, son administration et des partisans locaux ont lancé un effort concerté pour enrober ce que le gouverneur a fait et n’a pas fait avant, pendant et après les émeutes », écrit Steil dans un Kenosha News. éditorial.

Un autre Kenosha arrive dans une ville près de chez vous ?

L’état de droit et les procédures policières n’avaient pas d’importance pour les démocrates des médias et de la fonction publique qui souhaitaient utiliser la fusillade de Blake pour faire avancer leur programme politique. Cet agenda est le même que celui de l’ensemble du mouvement BLM : un changement social radical.

Le véritable objectif des gauchistes n’est pas d’éradiquer le racisme. Si c’était le cas, ils n’inciteraient pas à des émeutes où le racisme n’est pas à blâmer. Au lieu de cela, leur objectif est le socialisme – et quelle meilleure façon de défendre « l’équité » du socialisme que de faire valoir que tout le système américain est empilé contre les Noirs et les Bruns.

Les gauchistes mentent catégoriquement sur les fusillades policières comme celle de Blake et endoctrinent la prochaine génération à croire leurs mensonges en mettant en œuvre une théorie critique de la race dans les écoles à travers le pays. Les enfants de la maternelle à la 12e année apprennent qu’ils sont intrinsèquement racistes s’ils sont blancs et n’ont aucune chance de réussir s’ils sont noirs. Alors qu’il y a encore aujourd’hui des Américains prêts à repousser ces mensonges, la gauche essaie de s’assurer qu’il n’y en aura plus d’ici la prochaine génération.

« Si cela peut arriver ici, cela peut arriver n’importe où », dit Winstar. Personne n’aurait jamais pensé que Kenosha, une petite ville de la classe ouvrière, pourrait voir une telle agitation, mais c’est le cas. Et chaque petite ville à travers l’Amérique doit être préparée. Les politiques de la gauche feront de chaque ville et village comme Portland, Washington DC et New York. Ils veulent que les enfants de tout le monde soient gavés de théorie critique de la race, et que chaque ville réponde aux fusillades et aux arrestations de la police par des émeutes « abolissez la police ».

Nous sommes dans un combat contre la propagande et les mensonges. Le blanchiment des événements évitables et mortels de Kenosha résume parfaitement ce qui est en jeu. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre à Evers, Biden et aux médias de gauche de réécrire l’histoire. Kenosha était le résultat d’une indignation et d’une tromperie fabriquées par les démocrates.

Le prix de leur attitude politique a été catastrophique en termes de vies perdues et de moyens de subsistance et de rêves détruits. Nous ne pouvons pas oublier les images et les vidéos des émeutes de Kenosha. Nous devons rester vigilants et demander des comptes aux responsables. C’est le seul moyen de l’empêcher de venir dans une ville près de chez vous.

