Un an après s’être engagé à faire plus contre l’injustice raciale, Microsoft publie un rapport sur les progrès accomplis

Le campus de Microsoft à Redmond, Wash. en décembre 2020, lorsque la plupart des employés travaillaient à domicile. (Photo . / Todd Bishop)

Près d’un an après que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s’est engagé à intensifier sa lutte contre l’injustice raciale, la société a publié un rapport partageant ses progrès.

La société basée à Redmond a présenté une vaste initiative à la suite du meurtre de George Floyd, fixant des objectifs pour accroître la diversité raciale de ses employés, s’employant à soutenir les partenariats et les fournisseurs d’entreprises racialement diversifiés et renforçant les communautés noires à l’échelle nationale.

Le rapport publié mercredi, intitulé Racial Equity Initiative: Strengthening Our Communities, se concentre plus étroitement sur les réalisations de l’entreprise sur ce dernier élément s’adressant aux communautés. Il a appelé quatre domaines principaux:

Aide à la réforme de la justice : Microsoft a un programme de 50 millions de dollars sur cinq ans pour travailler sur la réforme de la justice et les projets incluent la recherche et le partage de données sur les questions de justice et la promotion de meilleures politiques publiques. Au cours de la dernière année, il a facilité la publication de décennies de données sur les arrestations et a aidé à lancer des programmes de prévention de la violence dans 20 villes.

Accès accru au haut débit et aux appareils : Il a lancé des programmes pour accroître l’accès au haut débit, aux appareils et au support technique dans huit villes racialement et ethniquement diverses ; et a lancé un programme de financement pour aider les clients ayant un faible crédit à acheter des appareils numériques.

Renforcement de l’enseignement et de la formation technologiques : Microsoft a fourni 5 millions de dollars cette année à 16 collèges et universités historiquement noirs (HBCU), a apporté son soutien aux programmes d’informatique de la maternelle à la 12e année et a accordé 15 millions de dollars pour aider à la formation de la main-d’œuvre et à d’autres programmes fournis par 50 organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs.

Fournir un financement et un support technique aux organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs : La société a inscrit 1 000 organisations communautaires pour recevoir un soutien technique, a accordé 1,8 million de dollars de subventions et a créé une base de données de 36 000 organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs qui pourraient être de futurs partenaires.

Fred Humphries, vice-président des affaires gouvernementales américaines de Microsoft, aide à diriger l’effort. Il est reconnaissant pour la réponse de l’entreprise au meurtre de Floyd et d’autres Noirs américains.

“Ce fut un moment pour moi personnellement”, a déclaré Humphries, “en tant qu’homme afro-américain travaillant chez Microsoft pendant 20 ans, pour voir comment non seulement les Noirs de Microsoft – qui est un groupe de ressources d’employés – mais pour voir le Microsoft communauté dans son ensemble, beaucoup de gens …. en disant : « Hé, nous devons faire quelque chose. »

Certaines des mesures annoncées il y a un an s’appuient sur des programmes existants et s’en étendent. Microsoft travaille depuis de nombreuses années pour accroître la diversité de genre, raciale et ethnique de son entreprise. Alors que les progrès ont été lents et ont même reculé dans certains domaines au fil du temps, l’entreprise a été reconnue comme un leader dans le domaine et a été particulièrement appréciée pour sa transparence.

« Comme indiqué dans le rapport de Microsoft, les inégalités sociales sont profondément ancrées dans notre société. Si les entreprises restent silencieuses sur les questions de diversité, d’équité et d’inclusion, elles contribuent probablement aux inégalités sociales », a déclaré Elizabeth Umphress, professeure à la Foster School of Business de l’Université de Washington, par courrier électronique.

La semaine dernière, Fortune a nommé les 20 meilleures entreprises du Fortune 500 pour la diversité et l’inclusion, en examinant 14 mesures, y compris la diversité du conseil d’administration et des employés. Microsoft était à la première place. L’autre géant technologique de la région, Amazon, basé à Seattle, s’est classé 11e.

Fred Humphries, vice-président des affaires gouvernementales américaines de Microsoft. (Photo Microsoft)

En avril, Amazon a publié des données quelque peu limitées sur la composition raciale et sexuelle de sa main-d’œuvre et a présenté des plans pour augmenter le nombre d’employés noirs et féminins dans l’entreprise. Il promeut également les efforts extérieurs, avec des nouvelles cette semaine d’une initiative en Géorgie visant à fournir une formation et une éducation en cloud computing à 5 500 personnes au cours des trois prochaines années.

Malgré les classements élevés parmi leurs pairs, les deux sociétés ont déjà été accusées de discrimination. En 2015, Microsoft a été poursuivi pour discrimination fondée sur le sexe et, il y a deux ans, une série de nouvelles accusations de traitement injuste des employées et de harcèlement sexuel ont surgi, incitant Nadella à promettre de prendre des mesures. Plus tôt cette année, Amazon a été poursuivi par un manager noir pour discrimination raciale et sexuelle présumée.

Microsoft a également été confronté à des défis pour en faire trop pour soutenir la diversité. En octobre, la société a déclaré que le département américain du Travail sous l’administration Trump enquêtait sur la question de savoir si les objectifs de Microsoft d’augmenter le nombre d’employés noirs aux États-Unis étaient discriminatoires. Humphries a fait allusion au fait que ce n’était pas un problème sous la présidence de Biden et a déclaré que leurs politiques d’embauche “respectaient la loi”.

Les exemples d’examen minutieux des deux côtés soulignent l’importance des actions de Microsoft.

« Des entreprises comme Microsoft ont le potentiel d’influencer tous les aspects de notre vie sociale, politique et économique », a déclaré Umphress, professeur à l’UW. « De cette façon, ils pourraient avoir une influence similaire à celle des gouvernements nationaux ou étatiques. »

Tout en célébrant les progrès réalisés jusqu’à présent en matière de justice raciale, Humphries a clairement indiqué que ce n’était que le début et que l’entreprise apprenait beaucoup de ses efforts. Une réalisation qui l’a surpris était le manque d’accès à large bande pour les communautés noires et raciales diverses, même dans les villes. Il ne s’attendait pas non plus à ce que l’accès aux appareils numériques soit un tel défi ; quelque 17 % des adultes noirs aux États-Unis n’accèdent à Internet que par le biais de téléphones portables.

“C’est la première année”, a-t-il déclaré à propos de l’initiative de Microsoft. “Nous venons de commencer, nous avons plus à faire.”