Un an de NEP 2020 : l’avenir d’une nation se façonne à l’intérieur de la salle de classe

La présence de la nation est positive et le monde universitaire est euphorique, signalant deux indicateurs significatifs que l’adhésion au changement fonctionne.

Par Ashok Pandey

La lutte contre le virus SARS-CoV-2 depuis mars 2020 signifiait de multiples batailles contre la santé et le bien-être, des pertes de moyens de subsistance, une économie en déclin et une vie sociale démantelée. L’accélération de l’éducation, des compétences et du renforcement des capacités, tous essentiels à une économie florissante, a été durement touchée.

Au milieu de l’incertitude de la pandémie, nous avons terminé un an après l’annonce de la NEP 2020, le 29 juillet. Aucune annonce de politique, depuis l’indépendance, n’a suscité autant d’enthousiasme, de curiosité et d’attentes que celle annoncée l’année dernière – le résultat d’un processus consultatif massif , des années d’attente et dans le contexte de la détermination d’une nation à être autonome. La qualification et la requalification de la nation, la création d’un immense capital humain et la restauration de la construction du caractère au cœur de l’éducation constituent l’âme de la NEP 2020.

Les préparatifs intenses et intenses à l’intérieur tout au long de l’année marquent le déploiement de la politique. Toute politique de l’ampleur et de la portée de la NEP 2020 nécessite une législation habilitante, un cadre, un dialogue interministériel et interministériel à plusieurs niveaux. Avec le Premier ministre en tête, initiant les discussions, s’adressant aux conférences nationales et encourageant l’attribution des tâches par thème, la stratégie de mise en œuvre est en bonne voie. La présence de la nation est positive et le monde universitaire est euphorique, signalant deux indicateurs significatifs que l’adhésion au changement fonctionne.

Le succès de la politique réside dans sa mise en œuvre stratégique. Un large consensus politique, la participation de la population et la mobilisation des ressources sont essentiels alors que nous passons à la phase suivante. La pandémie pose des défis supplémentaires à la politique. Le problème de l’équité numérique, de combler l’écart d’apprentissage existant et les pertes d’apprentissage induites par Covid doivent être corrigés en tant que précurseur du déploiement de la politique. Une attention particulière est requise pour se concentrer sur six affirmations clés :

1. La nouvelle vision de l’enseignement et de l’apprentissage : Tout en unifiant toutes les parties prenantes, la politique donne une orientation, un objectif et une justification pour une éducation avant-gardiste pour le pays. L’équité et l’excellence pour tous sont le thème central du NEP 2020. La création d’expériences d’apprentissage passionnantes, l’adaptation des modalités d’apprentissage les mieux adaptées à chaque apprenant, l’intégration consciente et transformatrice de la technologie alimenteront l’engagement des élèves.

2. Agence des enseignants : La politique affirme que les enseignants devraient avoir voix au chapitre dans la prise de décision et la mise en œuvre. La politique reconnaît les croyances, les valeurs, la compréhension du programme d’études, l’enseignement et l’évaluation des enseignants comme des éléments essentiels d’une mise en œuvre réussie de la politique. L’intégration efficace des arts, des sports, de la technologie et de l’apprentissage professionnel augmentera les expériences d’apprentissage.

3. Soutien stratégique au leadership : NEP2020 exige que des encouragements et des conseils explicites au personnel par le biais de la communication, de l’allocation des ressources, des opportunités de croissance et de la libération du potentiel seront les principaux moteurs du succès.

4. Réduire les obstacles à la mise en œuvre : Fournir une infrastructure adéquate, un financement, une équité numérique, une culture de confiance et un capital social réduira considérablement les obstacles initiaux. Un partenariat public-privé redéfini sera utile.

5. Benchmarking international et obligations : L’Inde s’est engagée envers les objectifs de développement durable (ODD). L’objectif 4 (éducation de qualité et apprentissage tout au long de la vie pour tous) est à la fois un objectif autonome à atteindre et un catalyseur pour atteindre tous les autres objectifs. La politique réitère l’engagement d’une nation envers l’ONU et d’autres agences multilatérales.

6. Enseignement supérieur et au-delà : Alors que l’universalisation de l’enseignement primaire et secondaire est en bonne voie, l’augmentation des inscriptions dans l’enseignement supérieur à 50 % nécessitera un changement de vitesse dans la culture, la pédagogie et la structure. Encourager les diplômés sur leurs chemins uniques et les aider à trouver leur étoile du Nord devrait être l’objectif principal.

Un document de politique nationale reflète les aspirations de la population. L’engagement, le caractère et la préparation d’une nation sont façonnés dans ses salles de classe. NEP 2020 a tous les ingrédients pour révolutionner le curriculum, la pédagogie, l’évaluation et le regard de la société sur l’éducation. Cet anniversaire n’est pas une pause, mais une poussée collective vers une réforme attendue depuis longtemps.

(L’auteur est un éducateur basé à Delhi et directeur d’Ahlcon Group of Schools, Delhi)

