Un an de pandémie de Covid-19: l’Inde améliore ses compétences, l’éducation est en ligne

L’impact du verrouillage induit par la pandémie sur le secteur des technologies électroniques a été assez positif, selon l’enquête sur les dépenses numériques du fournisseur de solutions de paiement en ligne PayU. PayU a cartographié l’impact de Covid-19 et du verrouillage comme on le voit à travers un changement d’année en année dans les paiements numériques, et a déclaré que l’edtech est devenue un gagnant, avec une augmentation de 78% du nombre de transactions et une augmentation de 44% dépenses, au cours de cette période.

Les explications les plus probables, a déclaré PayU, sont un nombre croissant de professionnels qui se perfectionnent alors qu’ils travaillaient à domicile et que les étudiants se tournent vers l’éducation en ligne.

«Le nombre de transactions pour l’edtech a augmenté d’un incroyable 69% immédiatement après le verrouillage (avril-mai 2020 par rapport à janvier-mars 2020). Bien que le segment des technologies électroniques ait connu une croissance, la taille moyenne des billets a diminué de 19%, peut-être en raison de la baisse des prix des cours en réponse à une augmentation de la demande », a noté PayU dans son enquête (PayU Insights Report).

