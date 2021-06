Un an de plus, le ventilateur low cost d’Orbegozo qu’Amazon vend pour seulement 21,99 euros commence à déferler | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La chaleur se resserre et une forte hausse des températures approche, chose logique juste avant l’été. Si vous avez besoin d’un ventilateur pour le moment, Orbegozo vend un modèle à un prix avantageux sur Amazon.

Comme chaque année à cette époque, il y a deux choses qui augmentent rapidement : les températures maximales dans une grande partie de l’Espagne et le prix de toutes sortes d’accessoires et d’appareils pour se débarrasser de la chaleur. On parle de ventilateurs, de climatiseurs et de climatiseurs de toutes sortes, portatifs et fixes.

Cependant, malgré l’inflation des prix causée par la très forte demande, il existe un modèle de ventilateur pas cher qui reste toujours entre 20 et 30 euros sur Amazon. C’est l’Orbegozo SF 0147 Et pour le moment, il ne coûte que 21,99 euros, proche de son plus bas historique.

C’est un fan qui, année après année, balaie ce magasin et que a déjà commencé à figurer parmi les appareils électroménagers les plus vendus, quelque chose qui surprend encore, et il y a peu de modèles qui le surpassent en termes de prix.

Ventilateur sur pied à 3 vitesses, une puissance de 50 W, des pales de 40 centimètres et une hauteur réglable.

Sa puissance, 50W avec trois vitesses réglables, lui permet de consommer peu d’énergie – ce qui est important maintenant que la nouvelle facture d’électricité est en vigueur – fournissant un flux d’air plus que suffisant pour chasser la chaleur.

Sinon, il y a toujours la possibilité de parier sur un climatiseur portable, bien qu’évidemment en raison des nombreuses offres qu’il existe, ils sont toujours plus chers et consomment plus d’électricité.

Il est assez silencieux et, bien qu’évidemment ses prestations soient basiques, notamment en ce qui concerne les matériaux et sa solidité, c’est largement suffisant si d’abord on veut investir le moins possible.

L’installation d’un climatiseur portable est une solution valable si vous ne souhaitez pas travailler ou si vous souhaitez l’utiliser dans différentes pièces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour acheter une de ces équipes.

Vous pouvez régler sa hauteur et son orientation, donc on ne peut pas demander plus pour les 22 euros qu’il a en ce moment comme prix sur Amazon.

La livraison est gratuite pour les utilisateurs d’Amazon Prime ou pour ceux qui l’incluent dans une commande de 29 euros ou plus. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime sans engagement de rester.

