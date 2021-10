23/10/2021 à 10h20 CEST

Luis Suárez a signé pour deux saisons avec l’Atlético de Madrid après avoir quitté le Barça. L’Uruguayen est dans la deuxième et dernière campagne avec l’équipe « colchonero », et bien que le cours ne fasse que commencer, « Marca » informe déjà que l’Uruguayen souhaite continuer au moins un an de plus sous les ordres de Simeone. Le buteur se sent assez fort pour continuer à concourir au plus haut niveau et, en plus, il arriverait en pleine forme physique à la Coupe du monde du Qatar, un événement qui mettra très probablement un terme à son étape en équipe nationale.

Si Luis Suárez renouvelle avec l’Atlético de Madrid pour une saison de plus, tout indique que sa fin dans l’équipe matelas interviendrait à la fin de la campagne 2022-2023, et une fois la Coupe du monde du Qatar déjà disputée. Avec curiosité, C’est à ce moment-là que le contrat de Messi avec le PSG se termine -le Rosario a une troisième saison en option-.

Il s’est avéré à plusieurs reprises que Messi et Luis Suárez ont le projet commun de débuter leur carrière en MLS, où ils joueront les dernières années de leur carrière. L’Inter Miami est le club qui a le plus sonné et tous les mouvements qui s’y déroulent laissent présager un débarquement des deux aux Etats-Unis à l’été 2023.