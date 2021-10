Un an de prison pour les personnes accusées de la mort d’une fille dans une piscine municipale de Gérone

19/10/2021 à 14:27 CEST

Toutes les parties se sont mises d’accord ce mardi un an de prison ferme sans interdiction professionnelle pour chacun des cinq accusés pour la mort d’une fillette de quatre ans dans la piscine municipale de Ripoll en 2017, quatre moniteurs et le directeur de l’équipement, qui n’entrera pas en prison faute d’antécédents.

La responsabilité civile était déjà indemnisée à l’époque, mais les parents de la victime voulaient des preuves de la négligence commise par les personnes chargées de surveiller la mineure et ses accompagnateurs alors qu’ils suivaient un cours de natation avec leur école, ce qui est arrivé avec le pacte qui a été parvenu.

Le père du mineur, Francisco Medina, a souligné que sous avons reconnu « tous les faits comme réels » et que les cinq prévenus ont reconnu « leur culpabilité », quelque chose qu’il a qualifié de « très important ».

« Tout le monde est d’accord avec la condamnation », a ajouté Medina, qui a souligné que son intention n’a jamais été que les moniteurs et le gestionnaire de la piscine entrent en prison et a réclamé la présence obligatoire de sauveteurs dans les équipements de ce type d’établissement lorsqu’ils sont privés, que ce soit dans les hôtels, les appartements et les campings. , comme c’est le cas pour les publics.

Son avocat, Carles Monguilod, a précisé que la phrase envisage une « grave imprudence », « Quelque chose qui entraîne une peine d’un an de prison qui n’aura pas à être purgée car il n’y a pas d’antécédents. »

La phrase à votre avis est « adapté à la réalité de ce qui s’est passé » et il a estimé que la chose la plus opportune était d’éviter avec un accord un jugement « très dur pour tout le monde, aussi bien pour les parents qui ont perdu une fille irrémédiablement que pour l’accusé, qui manifestement ne voulait pas de ce qui s’est passé ».

« La responsabilité est devenue claire »

Monguilod comprend qu’avec la phrase, « la responsabilité a été claire » et a indiqué que le parquet a estimé que l’absence d’inhabilité est justifiée en ce que « le parquet a estimé que la négligence était ponctuelle ».

L’avocat de trois des moniteurs, Francesc Jofresa, a rappelé que le pacte est « le résultat d’une négociation » fondée sur l’inculpation du parquet, qui a fait « apprécier les circonstances atténuantes et réduire la peine de prison de trois ans à un an sans déchéance ».

« L’enquête n’a pas abouti, il n’a pas été possible de déterminer exactement ce qui s’était passé, mais les défenses ont voulu parvenir à cet accord en partant de la conviction que le meilleur de ce procès est qu’il n’a pas eu lieu», a ajouté, en même temps qu’elle a qualifié la phrase de « globalement satisfaisante ».

L’avocat de la mère de la victime, Víctor Coch, a conclu que, « au final, tout le monde s’est mis à la place des autres, c’était un accident tragique. » Coch a insisté sur le fait que son client voulait savoir « comment s’était passé la mort de sa fille » et a convenu que, « en valorisant tout, il a été conclu qu’il valait mieux parvenir à un accord et tourner la page ».