Un an de vaccins en Espagne contre le coronavirus !

26/12/2021

Le à 15:50 CET

.

Les vaccins en Espagne ont un an. Ce lundi sera il y a 365 jours de ce moment indélébile pour l’histoire : Araceli, 96 ans et résidant dans un centre pour personnes âgées, est devenu le premier espagnol à être vacciné contre covid-19 En Espagne qui exprimait le vœu que le virus nous laisse tranquilles.

Son désir, qui était celui de tous, n’est pas encore exaucé si l’on tient compte du fait que l’Espagne est plongée dans le sixième vague de la pandémie et que les familles reverront Noël au milieu des records d’infections et d’incertitude.

Mais la vérité est qu’il y a déjà près de 38 millions d’Espagnols avec des doubles doses de vaccin, soit environ 80% de la population, que les enfants ont entamé la voie de la vaccination et qu’une bonne partie des plus de 60 ans ont déjà donné la dose de rappel.

La réduction des risques pour les personnes vaccinées est d’environ 90 pour cent

Le vaccin, qui n’a guère trouvé de détracteurs en Espagne, a sauvé, selon les experts, 100 000 vies et il a empêché les infections de se traduire par des hospitalisations et des décès.

Car bien que son efficacité diminue progressivement au fil des mois, à ce jour à tous les âges la protection reste élevée, notamment dans la prévention de l’hospitalisation, où la réduction des risques pour les personnes vaccinées est d’environ 90 pour cent.

Une fois prouvé que l’immunité de groupe était une chimère, les experts et le gouvernement se concentrent sur la nécessité d’accélérer le processus.

le nouvel objectif est que 80% de la population entre 60-69 ans soit vaccinée avec la troisième dose avant la fin de l’année, entre 50 et 59 ans dans la semaine du 24 janvier, Oui ceux qui ont entre 40 et 49 ans la première semaine de mars.

En outre, il aspire qu’en la semaine du 7 février, 70 % des enfants de 5 à 11 ans reçoivent la première dose, et la seconde le 19 avril.

Derrière le succès de la campagne vaccination espagnole il y a des experts en épidémiologie, en santé publique, en soins primaires et en soins infirmiers, entre autres, avec les représentants desquels l’. a parlé de leur travail pendant l’année de la vaccination de masse.

« L’arrivée du vaccin a été la plus splendide des éclaircies »

« L’arrivée du vaccin a été la clairière la plus splendide et la plus lumineuse de l’année. Cette image vaccinant Doña Araceli était profondément émouvante et restera dans l’histoire de la santé de notre pays. Le moment le plus sombre est que, malgré le fait que nous soyons devenus le pays avec la couverture la plus puissante au monde, on s’est vu avec une sixième vague qui frappe fort, très fort, et qui va se traduire par un mois de janvier très compliqué« , résume pour . le président de l’Association espagnole de vaccination (AEV), Amós García Rojas.

García Rojas, qui est l’un des conseillers experts du stratégie de vaccination, avoue à . qu’il arrive à la fin de l’année « très fatigué » et quelque peu déçu car les politiques ont mis « tous les œufs, ou presque » de la lutte contre covid.

Cependant, il met en évidence le fait que grâce à la vaccination massif Non seulement les décès mais les processus graves ont été atténués, mais pas l’infection.

« Les vaccins marchent mais ils vont aussi loin qu’ils vont »

Amos García Rojas

Président de l’Association Espagnole de Vaccination

« Les vaccins fonctionnent mais ils vont aussi loin qu’ils vont. Il faut mettre l’accent sur le discours préventif qui s’est perdu : masque, distanciation physique, hygiène et ventilation. Et aussi que les autorités sanitaires prennent les mesures appropriées dans des espaces clos où de nombreuses personnes se rassemblent et retirent nos masques », clame-t-il.

L’effort des professionnels a été « énorme » car, explique-t-il à ., le système de santé était « très affaibli ». « L’exercice de sensibilité des professionnels de la santé publique a été brillant. Nous avons consacré beaucoup plus d’heures que nous ne le pouvions et ne devrions en raison de nos responsabilités, mais cela nous a rendu très fatigués, bien que prêts à passer à autre chose. »

En 2022, le vaccin Novavax sera incorporé, avec un grand potentiel pour les pays en développement – dit-il – qu’il est urgent d’intégrer dans le processus de vaccination.

« Cela va prendre fin, nous allons y parvenir. Cette situation dramatique va prendre fin et nous allons essayer d’y arriver le plus tôt possible », confie-t-il.

Contrôler la maladie

Le vice-président de la Société espagnole d’épidémiologie, Óscar Zurriaga, définit 2021 comme une année historique au cours de laquelle la vaccination a été réalisée au-dessus des attentes.

« Il n’y a jamais eu quelque chose comme ça dans l’histoire de l’humanité et cela signifie que maintenant nous ne parlons pas d’un nombre énorme de morts et d’unités de soins intensifs effondrées »

Oscar Zurriaga

Vice-président de la Société espagnole d’épidémiologie

« Il n’y a jamais eu quelque chose comme ça dans l’histoire de l’humanité et Cela signifie que maintenant nous ne parlons pas d’un nombre énorme de décès et d’unités de soins intensifs effondrées.. Nous devons remercier la société espagnole pour sa générosité à se faire vacciner sans les problèmes des autres pays et nous devons exiger qu’elle atteigne toutes les parties du monde de manière égale », explique-t-il.

Le moment le plus porteur d’espoir a été pour lui de voir les niveaux élevés de vaccination atteints. « La déception, c’est de ne pas avoir pu éviter une vague de plus et de ne pas savoir si on peut gérer la suivante », explique à . cet expert qui est également professeur à l’Université de Valence.

L’objectif maintenant devrait être, à votre avis, « pour contrôler la maladie, que ce n’est pas un problème très grave mais un de plus ». « Et bien que je ne sois pas très sûr qu’il sera produit, j’espère qu’un nouveau vaccin apparaîtra à l’horizon 2022 qui pourra être stérilisant et qu’on pourra se permettre de penser autrement », confie-t-il.

100 000 personnes vivent grâce à la vaccination

Jaime Pérez Martín, spécialiste en santé publique, est membre du conseil d’administration de la Société espagnole de vaccination. Il définit 2021 comme une année « mouvementée, épuisante et excitante à la fois ».

« Nous avons participé à un processus qui a sauvé plusieurs dizaines de milliers de vies. C’est dit bientôt, mais, selon les dernières estimations, il y a 100 000 personnes qui vivent grâce à la vaccination« Il raconte son expérience de travail au cours de la dernière année.

Demandez à la population ne soyez pas déçu par les infections des personnes vaccinées car les sérums fonctionnent: « Nous n’avons pas de vaccin comme la rougeole, donc l’immunité de groupe ne passera pas par ce vaccin, mais il permet d’obtenir une réduction de 90 % de la mortalité et c’est une donnée très importante. »

Et il donne comme exemple que la coqueluche continue de circuler mais grâce à la vaccination ses effets sont moins sévères.

« Il faut être reconnaissant et fier et apprendre à vivre avec le virus. Il y a une partie de la population qui vit avec des niveaux d’anxiété très élevés et nous devons essayer de les baisser, sans tomber dans l’oubli », a déclaré Pérez Martín à ..

Des infirmières comme Inmaculada Cuesta, du Consejo General de Enfermería, ont vécu une année mouvementée. Ils ont commencé à administrer des vaccins en recherchant la sécurité, un travail bien fait et « en mettant leur cœur« sympathiser avec les personnes vaccinées.

Il leur était difficile de se familiariser avec les sérums. « C’était un nouveau produit, qui nécessitait une manipulation préalable qui devait être faite correctement »explique cette infirmière, qui se souvient d’abord de moments de confusion.

« D’abord des vaccins sont arrivés, puis d’autres, puis d’autres… Et aussi nous avons dû nous adapter aux décisions concernant l’endroit où ils étaient administrés. Ce n’est pas la même chose de vacciner dans un centre médical que de le faire en masse dans les grands centres et de mettre en place les infrastructures en un temps record », rappelle-t-il.

Le défi est maintenant de poursuivre la vaccination des enfants. « Une infirmière doit sympathiser avec le père, la mère, le tuteur et surtout avec l’enfant, afin qu’il ne s’en souvienne pas de manière traumatisante. »