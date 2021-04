Un an depuis la pandémie: cartographie du parcours de croissance du secteur immobilier

La demande s’est accélérée, les acheteurs se sont manifestés pour profiter de la réduction de la demande, du potentiel de négociation accru et du fort intérêt de secteurs tels que la technologie, la banque, les services financiers, la recherche et autres.

La peur de la corona a entraîné un arrêt brutal du secteur immobilier en plein essor en Inde en 2020. Les durs résultats du verrouillage à l’échelle du pays, y compris la migration des travailleurs, ont fait surface et la détresse induite par les covid a englouti le segment de l’immobilier. Un an après cela, alors que nous rationalisons les efforts pour vaincre corona avec plus de connaissances, de précautions et de méthodes testées, y compris des campagnes d’inoculation de masse, il est également essentiel de cartographier le parcours de croissance du segment immobilier pour nous assurer que les gains durement gagnés ne seront pas inversés à l’avenir. .

Le revirement sans précédent des événements a durement frappé le segment. Selon un rapport de JLL, la location nette d’espaces de bureaux a chuté de 50% entre juillet et septembre 2020, dans sept grandes villes, pour atteindre 5,4 millions de pieds carrés. Au cours de la période janvier-septembre 2020, la location nette de bureaux a chuté. de 47 pour cent à 17,3 millions de pieds carrés contre 32,7 millions de pieds carrés au cours de la même période en 2019. De même, dans le secteur de la vente au détail, un total de 54 centres commerciaux devraient être lancés en Inde en 2020, mais seuls 5 centres commerciaux pourraient démarrer leurs activités. Un rapport de PropTiger Real Insight a déclaré que seulement 19 038 unités ont été vendues sur les huit marchés immobiliers clés de l’Inde au cours du deuxième trimestre de 2020. De même, seulement 12 564 unités ont été lancées au cours de cette période sur les mêmes marchés. En pourcentage, les ventes de logements en Inde ont diminué de 79% par an et les nouvelles fournitures ont chuté de 81% en 2020.

Soulignant les immenses défis et soulignant les mesures visant à protéger le secteur des conséquences catastrophiques, les gouvernements central et des États n’ont pas tardé à annoncer des mesures de secours et un soutien étendu à travers la campagne Atmanirbhar Bharat, des réductions des droits de timbre, des réductions des taux des prêts immobiliers, entre autres. Le moratoire sur les prêts annoncé par la banque centrale a largement aidé les développeurs et les investisseurs en cette période de volatilité. Les stratégies ont été rapidement modifiées en adaptant la numérisation et en tirant parti de nouveaux concepts comme un modèle de travail à domicile, des bureaux satellites, des résidences secondaires, de grands espaces, etc. La facilité des opportunités d’investissement grâce à la flexibilité des REIT et des allégements fiscaux a stimulé les sentiments du marché et, aujourd’hui, le secteur est en voie de guérison. Les tendances émergentes telles que les systèmes technologiques ont accéléré la dynamique des opérations, la demande de plus grandes dimensions d’appartements et de sols indépendants catalysent également la croissance.

La demande s’est accélérée, les acheteurs se sont manifestés pour profiter de la réduction de la demande, du potentiel de négociation accru et du fort intérêt de secteurs tels que la technologie, la banque, les services financiers, la recherche et autres. Soutenues par une fusion de facteurs tels que l’augmentation de la demande, les taux d’intérêt bas, une meilleure épargne des ménages et le soutien du gouvernement, les 7 premières villes du pays ont organisé un retour impressionnant après Covid-19 cette année. Un récent rapport ANAROCK confirme le fait que les ventes de logements dans 7 villes ont augmenté de 29% et les nouveaux lancements de 51% au cours de ce trimestre par rapport à la période correspondante en 2020. Environ 58 290 unités ont été vendues au premier trimestre 2021, soit une augmentation annuelle de 29%. cent – contre 45 200 unités au premier trimestre 2020. Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru et Pune ont représenté ensemble 83 pour cent des ventes du trimestre. La performance des micro-marchés dans la région de Delhi-NCR, y compris Noida et Gurgaon, a connu une croissance à deux chiffres des prix de l’appréciation de l’immobilier avec respectivement 11% et 13% de croissance.

Un an après la pandémie, aujourd’hui, les pousses vertes de l’économie sont visibles et Moody’s Analytics prédit également que le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde devrait augmenter de 12% en 2021. Le secteur immobilier aura certainement des perspectives positives en 2021 et à mesure que nous avançons, nous verrons un flux constant d’investissements qui garantira des opportunités de croissance avec des rendements plus élevés.

