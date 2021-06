Un an depuis l’escarmouche sino-indienne à Galwan : le besoin de technologies modernes mis en évidence

La marine indienne a promulgué son premier « plan d’indigénisation de 15 ans » en 2003, un document qui fait l’objet d’une révision tous les cinq ans et le présent document couvre les besoins en équipement jusqu’en 2022.

Par Milind Kulshreshtha

Lors de l’incident de l’escarmouche sino-indienne dans la vallée de Galwan l’année dernière, les forces armées indiennes ont montré leur résilience pour se dresser contre une superpuissance régionale comme la Chine et ont présenté les riches traditions de bravoure des hommes qui montent la garde pour protéger la souveraineté de la nation. . Le sacrifice et le leadership des hommes avec le colonel Santosh Babu, Maha Vir Chakra résonneront pour toujours, alors que ces quelques-uns se sont levés pour faire face à une grave situation sur le terrain. Pendant ce temps, cette escarmouche a poussé l’Inde et la Chine à revoir leurs stratégies dans le cadre du dicton international pour gérer tout point d’éclair le long de la frontière sino-indienne. Le gouvernement indien a accéléré les voies d’approvisionnement afin de préparer la nation et de ne pas subir de pressions dans des négociations défavorables avec l’adversaire.

Technologies militaires modernes

La marine de l’Armée populaire de libération de la Chine (PLAN) était en train de moderniser ses forces armées depuis de nombreuses décennies, développant une marine non seulement pour protéger les mers plus proches comme la mer de Chine méridionale, mais aussi pour lancer une force opérationnelle basée sur un porte-avions pour un bleu projection de puissance hydraulique. Les ressources militaires opérationnelles du PLAN ont été alignées sur ses stratégies en temps de guerre et l’Inde a également besoin d’un déploiement de force au niveau du théâtre pour une dissuasion efficace. Individuellement, chaque service s’est efforcé de se transformer en un bras de guerre moderne. Le général CDS (chef d’état-major de la défense) Bipin Rawat a souligné la nécessité d’une supériorité technologique sur la Chine lors du forum de dialogue Raisina en avril 2021, mettant en évidence les technologies de rupture avec l’adversaire qui les placent aujourd’hui dans une position avantageuse.

Focus indo-pacifique

L’Indo-Pacifique évolue aujourd’hui vers une frontière importante sur la scène internationale, avec un équilibre géopolitique instable pour la domination de la mer en raison des plans expansionnistes de la Chine. L’Inde s’est jointe aux nations partageant les mêmes idées en participant en tant que force navale QUAD et en collaborant avec l’UE (Union européenne) et le Royaume-Uni pour maintenir la liberté de navigation (FONOPS) dans l’Indo-Pacifique, afin de garantir des droits, des libertés et des droits légaux l’utilisation des mers dans le cadre du droit international. Cependant, pour que la marine indienne maintienne son avantage tactique dans la région locale, une plus grande articulation avec les nations coopérantes au niveau numérique devrait faire beaucoup de chemin. Les sous-marins indiens furtifs sont tenus de garder une longueur d’avance sur les capacités de détection et de chasse toujours améliorées de l’adversaire. Selon les informations dans les médias publics, la marine indienne devrait bientôt commencer le processus d’achat pour la construction de six sous-marins furtifs dans le cadre de l’initiative Make-in-India.

Une partie du savoir-faire qui est déjà disponible avec des adversaires technologiquement avancés comme la Chine est liée au rôle des UAV dans la guerre aérienne, au géoréférencement précis via son propre GPS de qualité militaire (comme le système mondial de navigation par satellite Bideou), les missiles hypersoniques, capacités d’attaque, etc. La clé du succès pour toutes les forces armées doit être le pont entre l’innovation indigène et les spécifications opérationnelles, mais cela a été un défi complexe, et aujourd’hui, plusieurs organisations ont émergé pour guider l’interface de l’industrie indienne avec la défense.

L’indigénisation, une nécessité stratégique

Il a été bien identifié au début du 21e siècle que l’autonomie pour répondre aux besoins des forces armées est une nécessité stratégique pour l’Inde. La marine indienne a promulgué son premier « plan d’indigénisation de 15 ans » en 2003, un document qui fait l’objet d’une révision tous les cinq ans et le présent document couvre les besoins en équipement jusqu’en 2022. Pour atteindre l’autonomie, les organisations de R&D des secteurs public et privé sont nécessaires. pour mettre en place des produits et des solutions sous l’Atmanirbhar Bharat dans divers domaines tels que les systèmes de communication, l’espace, l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou les drones. Cependant, ces solutions doivent être déployables sur le terrain au plus tôt.

Les forces armées indiennes ont reconnu la direction et le rythme de la technologie essentielle pour répondre aux besoins futurs. Cependant, la traduction de ces exigences bien détaillées en une démonstration de produit réussie a été une tâche ardue pour l’industrie privée, en particulier les MPME, qui ont généralement une limitation budgétaire. Il est bien connu que les Forces de défense ont une procédure élaborée pour l’intégration des équipements et que les fournisseurs peuvent souvent la trouver lourde. Couplé à cela, le manque de volumes pour mettre en place une ligne de fabrication rentable d’équipements militaires pour une solution innovante laisse les MPME généralement désenchantés. En revanche, pour la Défense, le temps et les options s’épuisent généralement pour répondre aux exigences opérationnelles et les importations sont utilisées pour répondre aux exigences incontournables.

Ce qui est important ici, c’est que les technologies de guerre progressent à un rythme rapide, et les industries indiennes peuvent toujours avoir besoin de dépasser ces développements pour garder les forces armées indiennes contemporaines. Des technologies déjà plus récentes telles que le cryptage Quantum Key Distribution (QKD), la détection de missiles hypersoniques, l’intelligence artificielle dans les cockpits d’avions de combat pour les rôles de combat, etc. émergent rapidement, gardant les stratèges militaires sur leurs gardes. Alors que les produits matériels doivent toujours être la base de tout commandement militaire, l’interopérabilité des trois services via une solution d’opération multi-domaines (MDO) doit garantir une réponse efficace aux scénarios de guerre multicouches en temps réel. Les changements de la guerre militaire dans la génération moderne nécessitent une réorientation perpétuelle dans le renforcement des forces grâce à la technologie, et les progrès technologiques ne seront jamais suffisants pour relever les défis opérationnels de la prochaine guerre.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multi-plateformes multi-capteurs (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à : Courriel : milind@aikairos.com)

