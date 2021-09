Un an (et de nombreuses mises à jour) plus tard

Illustration : miHoYo

Il y a exactement un an aujourd’hui, Genshin Impact sortait. Nous étions près de six mois dans la pandémie de coronavirus, et maintenant, avec le recul, je ne peux pas imaginer que mon aventure commence autrement. Le monde fantastique de Teyvat est devenu mon refuge au cours d’une année remplie de chagrin, d’incertitude et de déception.

Les politiciens ont menti sur la normalité devant les caméras, mais je savais que nous ne reviendrions jamais à la « normalité » d’un monde pré-pandémique. Des industries entières avaient été décimées. Les populations médicalement vulnérables ne bénéficieraient plus jamais du même niveau de liberté qu’auparavant. Et les insurgés américains avaient menacé en permanence la légitimité de notre processus électoral. Mais alors même que le monde se précipitait vers une macro-catastrophe, je ne pouvais m’empêcher de pleurer les petites expériences que je ne pouvais plus vivre. J’ai manqué de manger des crackers aux crevettes avec mon ami dans une voiture empruntée. Je voulais me plaindre de la politique sur un bol de ramen. Aucune de ces possibilités n’était possible alors qu’un virus mortel se propageait à travers le monde.

Au lieu de cela, j’ai passé mon temps à voler avec Amber et à extraire des cristaux avec Razor. Genshin Impact était exactement la distraction dont j’avais besoin. Le jeu est allé au-delà de l’évasion et m’a montré comment supporter la pire année de ma vie. Avec son monde ouvert luxuriant et les douces mélodies de sa bande-son, ma relation avec Genshin Impact était définie par le « confort ». Le paysage était largement ouvert et épuré, contrairement à l’espace confiné de ma chambre. Même le combat était moins menaçant lorsqu’il était accompagné de notes de cuivres rebondissantes et de flûtes fantaisistes. Le monde de Teyvat était doux, tandis que le monde pandémique était plus hostile qu’il ne l’avait jamais été.

Les développeurs nous avaient promis sept nations différentes à explorer, mais je voulais rester dans la cité-état de Mondstadt. Il n’y a jamais eu de pénurie de sangliers à chasser, de secrets à découvrir ou de coffres à collectionner. Certains donjons n’étaient disponibles que certains jours de la semaine, ce qui m’a donné un sentiment de structure dans un monde où le temps s’était pratiquement effondré. Mondstadt se sentait immortel à l’époque, et j’étais réticent à partir.

Mais le Voyageur cherchait sa sœur perdue, et je ne pouvais pas la faire attendre éternellement.

Genshin est un jeu sur la nostalgie de vieux amis et de lieux qui n’existent plus. Cela n’est nulle part plus clair que dans la bande originale, où des mélodies nostalgiques telles que « La ville favorisée par le vent » et « Moon in One’s Cup » étaient la toile de fond constante de mon voyage. Les dieux immortels de Teyvat et leurs serviteurs divins aspirent à des choses qui n’existeront peut-être plus jamais. En écoutant des histoires d’amis du passé et de civilisations révolues, j’ai senti que Genshin énonçait une anxiété que j’avais eu du mal à traiter pendant la pandémie.

Notre vieux monde s’effondrait à cause d’une négligence volontaire. Bien sûr, nous essaierions de le sauver. C’est l’obligation de chaque personne qui vit sur une planète mourante. Mais alors que la catastrophe climatique se rapproche de plus en plus, les chances d’échec ne sont pas nulles. Et une nouvelle souche de coronavirus pourrait nous menacer de manière significative à tout moment. Que se passe-t-il si nous échouons ? Et si le protagoniste ne retrouvait plus jamais sa sœur ?

Genshin Impact veille à éviter de s’engager dans des fins heureuses. C’est en partie parce que les personnages n’ont pas toutes les réponses et que son monde n’est pas tout à fait gentil. Mais au cours de l’année, un thème particulier a émergé. Avant d’envoyer le Voyageur à la recherche de la personne la plus importante de sa vie, le dieu de la liberté lui a dit : « La destination n’est pas tout. Pendant que je réfléchissais au meilleur endroit pour pêcher du poisson, Zhongli me rappelait dans son baryton régulier : « Chaque voyage a son dernier jour. Ne vous précipitez pas. Au fil des mois, la plupart des lignes vocales répétées risquaient de paraître banales et ennuyeuses, mais son rappel était celui dont j’avais constamment besoin. Ne vous précipitez pas.

Illustration : miHoYo

Alors que les Redditors et les YouTubers se plaignaient que Genshin Impact était trop léger sur le contenu de fin de partie, je suis resté en arrière. Je ne mobilisais des ressources que lorsque j’en avais envie, et je prenais des pauses d’un mois quand je ne le faisais pas. J’ai sauté la moitié du premier événement majeur du jeu. Je me suis retenu d’augmenter mon niveau de difficulté mondial pendant six mois, malgré l’augmentation des récompenses de chute. Alors que je m’installais dans la vie pandémique, j’ai fait la paix avec la quarantaine. Je ne savais pas comment le coronavirus se terminerait, mais j’avais encore une vie à vivre.

Je ne l’ai pas précipité.

En 2020, j’ai été nominé pour un prestigieux prix du jeu indépendant. Après deux ans de labeur dans l’obscurité, je serais transporté à San Francisco pour une cérémonie de remise de prix. Je rencontrais des game designers que j’admirais de loin, et ils me reconnaissaient comme un égal. J’avais de l’espoir pour l’avenir pour la première fois depuis des années. J’étais plus proche de mon rêve que je ne l’avais jamais été de ma vie.

En mars, l’événement a été annulé. J’étais de retour à l’endroit où j’avais commencé, en envoyant des e-mails de travail à sens unique dans l’étendue infinie d’Internet.

Il y a une expression en chinois : 机不可失,时不再来. Cela signifie que les opportunités ne se présentent qu’une seule fois et qu’elles ne reviennent jamais une seconde fois. J’avais l’impression que la pandémie m’avait définitivement fermé une porte au nez. Pendant un an, j’ai vécu dans un monde clos qui obligeait chacun à rester parfaitement immobile. Les frontières internationales se sont fermées et les emplois à temps plein se sont taris. J’étais une étoile autrefois brillante, sa lumière étouffée.

Il y avait tellement de gens que je n’ai pas rencontrés, tellement de projets qui n’ont jamais abouti. De même, il y avait beaucoup de personnages que je n’avais pas réussi à obtenir via gacha cette année-là. J’avais commencé à jouer Genshin Impact pour Diluc, et il n’est jamais arrivé sur mon compte. Mais même sans ses capacités ardentes, je devais quand même trouver un moyen de vaincre les ennemis de glace au cours de mon voyage. Tout comme j’ai dû reconstituer ma vie, même si je vivais dans un confinement.

J’ai profité au maximum de mon année de pandémie. J’ai travaillé en freelance dans ma chambre. J’ai construit Bennett parce que je n’avais pas Diluc. J’ai construit une vie autour de ce que j’avais, plutôt que d’espérer des miracles. Et comme certaines amitiés se sont perdues pendant l’isolement de la pandémie, je me suis senti reconnaissant d’avoir eu l’occasion de passer du temps à parler avec de vieux amis. Lorsque je n’ai pas réussi à invoquer Ganyu lors de son événement de bannière, le jeu m’a tout de même donné l’opportunité d’interagir avec elle lors de sa quête de personnage robuste. Le modèle free-to-play du jeu signifiait que je supporterais encore plus de connexions manquées avec mes personnages préférés. Mais pour survivre en tant que jeu rempli de déceptions, Genshin Impact doit offrir aux joueurs un peu de réconfort face à ces déceptions. 2020 a été une année de terribles déceptions. Genshin Impact m’a aidé à les parcourir.

Et c’est peut-être pour ça que tant de mes amis jouent encore à Genshin Impact. Il s’agit de gérer les attentes et de ne pas fonder tous vos espoirs sur un résultat improbable. Même si je n’ai pas obtenu les meilleures statistiques des donjons d’artefacts de Genshin, le ciel bleu azur vu de Starsnatch Cliffs reste éternellement beau. Et si vous écoutez attentivement pendant vos voyages, le vent vous apportera sûrement une mélodie pleine d’espoir.