Un an et demi de prison pour avoir craché, frappé et attrapé par le cou deux professeurs de l’école de son fils à Séville

Le tribunal correctionnel numéro sept de Séville a condamné un an et demi de prison à la femme qui attaqué et harcelé deux enseignants de l’école de ton fils dans la ville sévillane de Coria del Río.

Les attaques se sont produites à l’école maternelle et primaire Maestro Manuel Gómez (CEIP) où l’enfant est encore scolarisé. Le prévenu a comparu le 14 octobre dernier au centre avec l’intention de s’entretenir avec le tuteur pour connaître les raisons de quelques blessures que son fils a présenté.

A l’arrivée de l’institutrice, comme le rapporte la police nationale, de façon surprenante et sans dire un mot, la femme « a sauté sur elle et l’a giflée à plusieurs reprises, devant intervenir une autre enseignante pour empêcher l’attaque, se faisant également agresser. lui crachant dessus, la frappant sur la tête, lui tirer les cheveux, le mettant un doigt dans les yeux et même lui attrapant le cou fortement des deux mains », selon le récit de la police.

Des agents de la police nationale ont détenu cette femme connue pour antécédents antérieurs, étant remis à l’autorité judiciaire, qui a décrété des mesures pour éloigner l’agresseur des deux enseignants, en attendant le procès correspondant.

L’affaire a été déposée devant le tribunal correctionnel numéro sept après que le tribunal de première instance et d’instruction numéro un de Coria n’ait pas tenu le procès rapide prévu le 19 octobre, lorsque l’accusée n’a pas accepté la peine demandée pour elle pour le bureau du procureur.

Devant le tribunal correctionnel numéro sept, l’accord intervenu entre les parties impliquerait la reconnaissance des faits par le prévenu et une peine de un an de prison et six mois loin des enseignants et du centre lui-même éducatif.