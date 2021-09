Un an et plusieurs litres de jus de canneberge plus tard, ils recréent la vidéo TikTok

in

TikToker Skates chantant “Dreams” de Fleetwood Mac parle à CNN 2:32

(CNN espagnol) – Il y a un an, la vidéo publiée par Nathan Apodaca, mieux connue sous le nom de 420doggface208, est devenue virale.

La vidéo elle-même était très simple : lui conduisant son skate sur la route, sirotant un Ocean Spray, tout en synchronisant les lèvres sur l’air de “Dreams” de Fleetwood Mac.

Bien que la vidéo ne soit pas très élaborée, beaucoup étaient fous de l’ambiance d’Apodaca, à tel point que même Mick Fleetwood a publié sa propre version de la vidéo en tant que premier message sur son compte TikTok.

Cependant, il y a une raison pour laquelle Apodaca était sur sa planche à roulettes ce jour-là, c’est que sa voiture est tombée en panne et qu’il a dû aller travailler.

“Ma voiture s’arrête de temps en temps, et elle s’est arrêtée sur la route … Je ne voulais pas attendre que quelqu’un fasse un signe pour m’emmener. Alors j’ai bu mon jus et j’ai attrapé ma planche à roulettes”, a-t-il déclaré à CNN. dans une interview réalisée l’année dernière. Apodaca a déclaré que ce n’était pas nécessairement une expérience inhabituelle.

En plus de la reconnaissance sur les réseaux sociaux et de la part de Mick Fleetwood lui-même, la société Ocean Spray lui a offert un nouveau camion rempli de son jus bien-aimé Ocean Spray aromatisé à la myrtille et à la framboise.

Pour fêter son succès il y a un an, Apodaca a recréé sa vidéo sur TikTok, qui cumule déjà plus d’un million de vues :