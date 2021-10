Un an plus tard, le MagSafe d’Apple continue de décevoir

Il y a un an hier, j’ai écrit comment MagSafe pourrait être la principale raison d’acheter un iPhone 12. Je le croyais aussi. Il semblait qu’Apple avait déchiffré le code pour accessoiriser sans effort l’iPhone et même ajouter de nouvelles capacités modulaires. La société a montré ses nouveaux étuis et portefeuilles MagSafe coûteux qui semblent se mettre en place, ainsi qu’une charge sans fil plus rapide. L’avenir s’annonçait radieux.

Mais si vous êtes devenu un adopteur précoce comme moi, vous auriez peut-être été déçu. Comme le souligne Mark Gurman de Bloomberg, deux des premiers accessoires MagSafe hors de prix d’Apple sont déjà obsolètes. Premièrement, nous venons d’apprendre vendredi que le chargeur MagSafe Duo à 129 $ d’Apple ne peut pas charger rapidement une Apple Watch Series 7. Deuxièmement, Apple a déjà remplacé le portefeuille en cuir MagSafe à 59 $ par une meilleure version que vous prenez en charge Find My afin que votre téléphone puisse se souvenir où c’était quand il a été enlevé.

Je pense que Gurman pourrait en fait sous-estimer, cependant. Le nouveau portefeuille en cuir avec MagSafe ne prend pas non plus en charge l’étui transparent à 49 $ d’Apple avec MagSafe, alors j’espère que vous n’en avez pas acheté un en pensant qu’il serait à l’épreuve du temps – apparemment, il bloque les balises NFC que les accessoires MagSafe comme le portefeuille utilisent pour s’identifient passivement au téléphone.

Et pendant que nous parlons de coques, toutes les coques officielles pour iPhone 12 (et probablement la grande majorité des coques tierces) sont incompatibles avec la gamme iPhone 13, car la bosse de l’appareil photo s’est élargie cette fois-ci. J’ai profité de ces offres iPhone «gratuites» pour passer à un iPhone 13 Mini (j’adore l’amélioration de la durée de vie de la batterie, soit dit en passant), et maintenant j’ai un étui transparent coûteux mais inutile avec MagSafe que je ne sais pas quoi faire avec.

Image : Pomme

Ce ne sont que les dernières déceptions, cependant. Il n’a pas fallu longtemps pour que les acheteurs d’iPhone 12 comme moi découvrent que non, les nouveaux étuis d’Apple ne se mettent pas en place comme ils le font dans les animations d’Apple que je vous ai montrées l’année dernière (voir ci-dessus et ci-dessous). Ils reposent toujours sur un rebord qui saisit les bords de votre téléphone et nécessite une pression pour l’insérer et le retirer.

Image : Pomme

Plusieurs éditeurs de Verge se sont également plaints du fait que le câble de charge MagSafe à 39 $ n’a pas un cordon assez long pour être utilisé sur le canapé ou au lit où sa fonction de détachement rapide pourrait réellement aider – mais Apple vend toujours le même câble de 1 mètre par an. plus tard. Mon tampon MagSafe est maintenant inutilisé sur une étagère, tandis que je branche à contrecœur un câble Lightning à la place. Pendant ce temps, ni lui ni le MagSafe Duo à 129 $ ne sont toujours livrés avec des briques de chargement, même si les précédents chargeurs Apple USB-C que vous pourriez posséder (18 W et 29 W) ne sont pas assez bons pour les conduire à pleine vitesse. Ils nécessitent respectivement des chargeurs de 20 W et 30 W, qu’Apple vend 19 $ ou 49 $ chacun.

Et bien qu’il ait fallu près d’un an à Apple pour lancer son propre pack de batterie MagSafe, nous avons été déçus par sa capacité dans notre examen. J’en ai acheté et rendu un moi-même, mais pas pour l’une des raisons exposées par Dieter. Je ne pouvais tout simplement pas supporter la faiblesse de l’aimant vertical, même avec le propre Clear Case d’Apple, le pack se tordant toujours dans ma main. (Sans l’étui, mon iPhone 12 Mini était inconfortablement chaud à tenir.)

Chacun de ces exemples témoigne d’un manque de prévoyance autour de MagSafe, et c’est inhabituel. La prévoyance est généralement l’un des points forts d’Apple, ne proposant de nouveaux produits et technologies que lorsque leur heure est venue. Mais pour moi, la véritable tragédie de la première année de MagSafe est l’absence d’un écosystème plus vaste. Tout le temps que nous avons attendu qu’Apple nous montre de quoi MagSafe est vraiment capable, il a empêché le reste du monde de prendre de l’avance – en utilisant son programme MFi et les restrictions de charge artificielles intégrées à l’iPhone.

Combinant la norme de charge sans fil Qi avec des aimants non brevetables, MagSafe aurait dû être un paratonnerre pour la personnalisation et la modularité. Jusqu’à présent, Apple s’est isolé – et nous – des possibilités.