Un an plus tard, nous sommes toujours en rupture de stock de PS5, est-ce que ça vaut le coup d’acheter en 2021 ? | Jeux

La première chose à dire est que mon premier contact avec la PlayStation 5 a eu lieu peu de temps après sa sortie, et non pas parce que je pouvais en obtenir une, mais parce que Sony a envoyé plusieurs unités pour la presse et j’ai eu l’opportunité de la rattraper.

Au début ça me fascinait, c’est pourquoi quand j’ai dû l’emballer et le retourner ça m’a fait mal à l’âme qu’il n’y avait pas de stock dans les magasins pour en avoir un. Heureusement, après quelques semaines et après être entré dans plusieurs groupes Telegram, j’ai pu en acheter un.

Maintenant J’ai été avec elle presque toute l’année et j’ai joué à tous les jeux exclusifs de la console, je dois donc décider si cela vaut la peine d’acheter cette console qui génère tant d’attentes.

Un catalogue très digne

Pour décider si une console en vaut la peine ou non, il ne faut se concentrer que sur un seul point : Avez-vous assez de jeux ? Les téraflops, une mesure qui a déclenché des guerres pendant 15 ans (à quel point nous avons découvert ce mot) ne sont rien de plus qu’un nombre qui est vide par lui-même.

La clé pour savoir si une console vaut notre argent est de voir son catalogue, de vérifier qu’elle a suffisamment de jeux et, surtout, que ses jeux vous intéressent.

Et là, la PlayStation 5 se rencontre parfaitement. Depuis son départ, la console a sorti tous ces titres exclusifs : Salle de jeux d’Astro, Demon’s Souls Remake, Spider-Man Miles Morales, Destruction All Stars, Ratchet et Clank Une dimension à part et Returnal.

Il est vrai que certaines sont de très courtes aventures, mais même les La salle de jeux d’Astro, qui dure à peine 4 heures, vaut chaque seconde que nous traversons avec le contrôleur dans nos mains.

Depuis 12 mois sur le marché et pour la crise des semi-conducteurs qui existe (ce qui signifie qu’il y a beaucoup moins de PS5 que Sony le souhaiterait), la bibliothèque que nous avons en ce moment est plus que digne.

Et non seulement c’est digne, mais aussi Il présente des jeux assez différents les uns des autres, de grande qualité et pratiquement tous superbes. Avec une mention spéciale le Spider-Man Miles Morales, le Demon’s Souls Remake et le Ratchet and Clank. Le tout avec son mode 4K natif.

Si quelqu’un parvient à obtenir une PS5, il a des jeux pendant deux ou trois mois sans problème, donc dans ce cas, la console est couverte.

Aussi puissant que promis ?

Que la console Sony soit puissante est clair pour nous tous, mais ce que je ne peux pas vous dire, c’est si elle est assez puissante pour tenir les promesses qu’ils nous ont faites.

Lorsque Sony a sorti la PlayStation 4 Pro, il nous a dit que l’objectif était d’atteindre la 4K dans les jeux. Et ce que nous avons vu, c’est que tous les jeux utilisaient un damier pour atteindre ces 4K. C’est-à-dire qu’ils ont utilisé un système de redimensionnement pour que les jeux à 1200 px ou 1600 px aient l’air bien sur un téléviseur UHD.

Pour cette raison, ce que nous attendions, c’est que la PlayStation 5, après quatre ans de lancement de la PS4 Pro, puisse tenir cette promesse. Et il ne l’a fait qu’à moitié.

La PS5 atteint la 4K native dans presque tous ses jeux, le problème c’est qu’on est de retour à l’horrible 30 FPS que nous avons déjà vu dans la génération précédente, et cela ne peut être pardonné. Autant les jeux sont ray tracés et il existe un mode performance, la norme devrait être 4K / 60FPS.

Mais je casse une lance en faveur de Sony, puisque Nous n’en sommes qu’aux premiers pas de la console et la machine a encore pas mal de marge de progression, comme nous l’avons vu à chaque génération. Les jeux PS5 2025 laisseront les jeux 2021 dans des couvertures.

Une technologie innovante qui a du potentiel

Ce qui est vraiment excitant à propos d’une nouvelle génération, ce n’est pas la puissance, qui aussi, mais les technologies qu’elles apportent. Et dans le cas de la PlayStation 5, nous ne pouvons pas porter plainte.

Pour commencer, ils ont développé technologie audio propriétaire pour atteindre la fidélité dans les jeux qui peuvent être différentiels. Et bien qu’il s’agisse d’un domaine qui a peu à découvrir, la vérité est qu’il est prometteur.

Ensuite nous avons le thème SSD exclusif à la PlayStation 5, qui est non seulement rapide, mais est conçu pour prendre moins de temps que d’habitude à charger avec des processus internes qui enregistrent les lectures sur la console, ce qui rend tout encore plus rapide.

Le temps de chargement d’un jeu est impressionnant, passant du menu de la console à la collecte de noix en seulement 3 secondes. C’est vraiment fou pour ceux d’entre nous qui venons de la dernière génération avec disque dur et, surtout, lent.

La télécommande a sa place dans cette section, car bien que Xbox ait la meilleure ergonomie et la meilleure qualité de construction en la matière, sur PlayStation, ils ont fait de gros efforts pour innover avec leur DualSense. Déclencheurs haptiques, vibration haute précision, haut-parleur, écran tactile…

Avec Astro’s Playroom, on découvre l’énorme potentiel que détient ce grand contrôleur (littéralement parlant).

Et finalement, on parle de lancer de rayons, puisque cette technologie de lancer de rayons que Nvidia a voulu nous vendre comme la leur est également sur PS5, même s’il est vrai que la console a du mal à déplacer des jeux à plus de 30 FPS lorsqu’elle est active.

Avec toutes ces choses, la PlayStation 5 se sent nouvelle, comme si nous étions vraiment face à une nouvelle génération, quelque chose qui ne s’était pas produit lors de l’itération précédente.

La difficulté à acheter peut gâcher l’expérience

Lorsque le besoin d’acheter une console se fait sentir, tout ce que nous voulons, c’est aller au magasin en service et dépenser l’argent. Car à cette époque les 500 euros que coûte l’édition avec un lecteur (celui qui en vaut la peine, vraiment) ne font pas de mal. Le problème est qu’il n’y a pas de consoles.

En obtenir un est aussi difficile que les 12 épreuves d’Hercule, et cela peut tout gâcher.

Parcourez les sites Web d’occasion et voyez-les pour des prix absurdes, inscrivez-vous aux listes Telegram et vivez toujours au téléphone, accédez uniquement aux unités PS5 qui ont 5 jeux et deux contrôleurs et qui coûtent 1 000 euros …

Sérieusement ça Entrer dans le monde de l’achat/vente de PlayStation 5 est ce qui se rapproche le plus d’une excursion dans la jungle. Et ce n’est pas le problème de Sony, mais une crise mondiale, donc ils ne peuvent rien faire.

Conclusions, la console vaut-elle le coup après un an d’utilisation ?

Définitivement oui. Mais tout comme cela vaut la peine d’attendre une autre année pour voir si le stock s’est amélioré.

Acheter une PlayStation 5 pour ce Noël en vaut la peine : à cause de son catalogue de jeux, à cause de sa technologie, parce qu’en l’achetant maintenant, on oublie de se retrouver coincé dans le futur pour une unité qu’on ne connaîtra jamais plus tard…

Je je ne regrette pas de l’avoir acheté, et regardez que j’ai à peine passé trois jeux dessus (j’ai passé les autres avec l’appareil que Sony m’avait envoyé à l’époque). Mais je suis content de l’avoir à la maison maintenant.

La possibilité de jouer à 99% du catalogue de jeux Triple A actuellement sortis, bien qu’ils ne soient pas exclusifs, vaut également la peine d’avoir déjà. Les Call of Duty Vanguard, Battletfield 2042 ou Assassin’s Creed Valhalla, entre autres, ressemblent et fonctionnent très bien sur la console Sony.

Quant à la possibilité d’attendre encore un an, je peux vous assurer que ce n’est pas non plus une mauvaise idée. De cette façon, vous aurez déjà des jeux comme Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok et d’autres qui sortiront courant 2022.

En résumé, au cas où vous seriez un peu indécis avec mes conclusions : achetez-le maintenant et attendez une bonne décision, car l’important est que vous l’achetiez (avant ou après).

Si dans une année de vaches maigres ils ont sorti ce catalogue, imaginez dans cinq ans sans pénurie mondiale.