Un an sans Pablito Rossi, le héros de l’Espagne’82

Le 9 décembre 2020, l’Italie s’est réveillée secouée par l’annonce du décès à 64 ans de Paul Rossi, l’avant-symbole de la Coupe du monde conquise par l’équipe « azzurra » en Espagne’82. Un an plus tard, le souvenir de « Pablito » est toujours très présent en Italie, où les initiatives en son honneur se multiplient.

Une maladie incurable a laissé le monde du football sans un attaquant instinctif et intelligent, capable de surmonter un manque de force physique avec son excellent nez marqueur. Mais surtout un homme élégant, gentil, disponible et humble est décédé, qui a été renvoyé à ses funérailles par une multitude d’anciens collègues, amis et simples fans qui voyaient en lui une idole et un exemple.

Il a atteint la gloire du football en Espagne, où l’Italie a remporté la troisième de ses quatre Coupes du monde il y a 39 ans (1934, 1938, 1982 et 2006) et son image se perpétue dans la mémoire des Italiens qui ont apprécié ses buts en direct et de ceux qui ont grandi. avec les histoires de leurs parents ou des vidéos de cet exploit sportif.

Surnommé « Pablito », Paul Rossi C’était un garçon normal de Santa Lucia (Prato) qui est devenu une idole éternelle dans une Coupe du monde inoubliable pour l’Italie, qui a été couronnée au Santiago Bernabéu contre l’Allemagne de l’Ouest après avoir atteint ce tournoi loin des favoris.

Un exploit enregistré dans l’histoire du football du pays et qui continue de représenter une forme de motivation pour les « azzurri » même dans les moments les plus bas. Cela s’est produit lors de la Coupe du monde 2006, à laquelle l’Italie est arrivée après le scandale de fraude sportive de Calciopoli, et aussi cette année, lorsque l’équipe italienne a remporté le Championnat d’Europe après son absence de la Coupe du monde 2018.

Dans sa carrière, vécu avec les maillots de Lane Rosse Vicenza, Côme, Pérouse, Juventus, Milan et Vérone, il a remporté la Coupe d’Europe 1985, deux titres de champion, une Coupe d’Italie, une Super Coupe de l’UEFA et une Recopa.

Il a également traversé des moments difficiles, comme lorsqu’il a été touché dans le scandale dit « Totonero » en raison de la manipulation d’arbitres et de l’achat de matchs, pour lesquels il a été puni de quatre ans, bien qu’il n’ait eu à purger que deux ans.

Il a réussi à arriver à temps pour entrer dans la liste des sélectionneurs Enzo Bearzot à la Coupe du monde en Espagne et, après avoir surmonté la phase de groupes avec d’énormes difficultés, lui et son équipe ont connu une croissance verticale.

Aucun but de Paul Rossi et avec seulement deux buts en trois matches de phase de groupes, l’Italie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale et tout a changé à partir de ce moment.

Rossi a commencé à voler dans la deuxième phase, dans laquelle son équipe a surpris l’Argentine de Diego Maradona et au Brésil de Socrate, avant lequel il a réalisé un triplé mémorable.

Il a de nouveau été décisif avec un doublé en demi-finale contre la Pologne, au Camp Nou à Barcelone, et a conduit le 3-1 qui, paraphé par Marco Tardelli et Alessandro Altobelli, a offert à l’Italie sa troisième Coupe du monde.

Il remporte le Soulier d’Or du meilleur buteur et le Ballon d’Or du meilleur joueur et atteint le toit du monde.

Après près de quarante ans, l’Italie se souviendra de « Pablito » ce jeudi avec des initiatives dans plusieurs villes, dont Vicence, dont il a été élu en 2020 citoyen d’honneur.

L’Association italienne de football (AIC) a créé le prix en août dernier Paul Rossi le meilleur buteur de la Serie A, remportée cette année par les Portugais Cristiano Ronaldo, auteur de 29 buts.