Un analyste affirme que la pause de Zillow sur l’achat d’une maison « laisse de nombreuses questions sans réponse », abaisse les perspectives boursières

Ygal Arounian et Chad Larkin de Wedbush ont déclaré que cette décision « laisse de nombreuses questions sans réponse à court terme » et que, par conséquent, Zillow « cèdera des parts de marché importantes à ses pairs ».

Zillow Offers est le service « iBuyer » de l’entreprise qui vise à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin et à accélérer l’ensemble du processus. Il est en concurrence avec d’autres services iBuyer d’Opendoor, OfferPad et Redfin, entre autres.

Zillow a déclaré qu’il suspendait les achats de maisons neuves en raison d’un « arriéré de rénovations et de contraintes de capacité opérationnelle ».

Les autres sociétés iBuyer n’ont annoncé aucun ralentissement similaire.

« Nous ne savons pas encore si Opendoor et Offerpad verront des coûts de rénovation plus élevés, dans quelle mesure et quel en sera l’impact. Mais nous savons qu’ils ne marquent pas une pause », a écrit Wedbush dans un rapport.

« À notre avis, ce qui aggrave ces inquiétudes, c’est que 2022 était censé être l’année où la décision de Zillow de capturer la transaction allait prendre plus de forme, avec des investissements plus importants, et l’offre groupée générant la croissance du trafic iBuyer vers les « fils partenaires » et croissance hypothécaire. Nous pensons qu’il est difficile d’affirmer que cette vision ne prend pas de recul.

Brad Erickson, analyste chez RBC Insight, était plus optimiste. Son objectif de cours est de 145 $, soit près du double du cours actuel de l’action Zillow de 87 $.

Dans le rapport de RBC publié lundi soir, Erickson a déclaré que la stratégie iBuying de Zillow concerne moins les marges significatives que « son véritable objectif de générer un signal de vendeur à domicile » et de « capturer une plus grande partie du pool de bénéfices des commissions de courtage ».

Le PDG de Zillow, Rich Barton, a déclaré plus tôt cette année que les offres de Zillow faisaient partie de la stratégie plus large de l’entreprise pour cibler les utilisateurs.

« Des millions de personnes viennent à Zillow pour surfer et rêver, et lorsqu’ils sont prêts à effectuer une transaction, ils peuvent obtenir un prêt hypothécaire auprès de Zillow Home Loans, se connecter à un agent Zillow Premier et peuvent même trouver une offre initiale de Zillow Offers pour acheter leur maison pour leur Zestimate », a-t-il déclaré dans un communiqué à la suite du rapport sur les résultats du premier trimestre de Zillow.