Un analyste affirme que le remboursement de 37 500 $ est la «ligne cruciale dans le sable» de Bitcoin

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de baisser alors que les commerçants aux États-Unis font un barbecue pour profiter des prochaines vacances du Memorial Day le 31 mai et que les marchés à terme et d’options réglementés comme le CME sont fermés pendant le week-end.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après une brève tentative des taureaux Bitcoin (BTC) de dépasser les 37 000 $ au petit matin du 29 mai, le prix est déjà tombé en dessous de 34 000 $. manifesté.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

L’action des prix pour Ether (ETH) était presque identique à celle de BTC, avec une tentative de dépasser 2 500 $, elle a rencontré une forte résistance qui a poussé le prix de l’altcoin à 2 300 $.

37 500 $ ou buste

Selon l’analyse de filbfilb, co-fondateur de Decentrader, l’action des prix de Bitcoin est une source majeure de confusion sur le marché, car elle est encore loin de la moyenne mobile sur 20 semaines (WMA), qui est généralement la ligne entre Bitcoin dans un marché haussier ou baissier et en tant que tel est toujours un scénario baissier pour Bitcoin. ”

Graphique de 4 heures de Bitcoin. Source : Décentrateur

L’analyste a poursuivi en déclarant que si Bitcoin peut trouver un support solide au bas de 30 000 $, le 20 WMA pourrait devenir une zone de résistance majeure dans toute tentative de monter.

Filbfilb a dit :

“Une baisse plus faible ferait probablement du retracement le plus bas de 20 000 $ ou de 78,6% une cible probable. En tant que tel, l’action des prix au cours de la semaine prochaine est particulièrement importante. »

À ce stade, selon filbfilb, il est crucial que BTC récupère 37 500 $ “pour éviter un nouveau test de support hebdomadaire”.

Si Bitcoin parvient à se rallier et à dépasser les 40 000 $, filbfilb a identifié la zone de support / résistance précédente à 45 500 $ à 46 500 $ comme la prochaine zone de résistance qui devra être cassée.

L’éther tire la ligne à 2 300 $

Ether a légèrement mieux performé que BTC après s’être à nouveau vendu au retracement de 61,8% car le prix a pu remonter au-dessus de 20 WMA, mais a finalement été rejeté au “prix pivot critique” de 3 000 $ lorsque l’élan de reprise s’est évanoui.

Graphique ETH / USD sur 4 heures. Source : Décentrateur

Filbfilb a identifié 2 300 $ comme un domaine majeur de soutien pour Ether qui devrait tenir si les taureaux voulaient prendre de l’élan pour tenter de dépasser le niveau de 3 000 $ et retester 3 300 $, avec ce scénario fortement “dépendant de la force de Bitcoin” .

Dans l’ensemble, l’analyste s’attend à ce qu’Ether surperforme BTC sur tout mouvement haussier et “correspond au moins à tout mouvement baissier”.

Il a dit,

“Pour l’instant, les yeux sont rivés sur Bitcoin pour voir si les plus bas peuvent être maintenus tout au long du week-end, en mettant l’accent sur environ 200 DMA, qui est actuellement la ligne dans le sable pour les taureaux.”

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.