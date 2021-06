Un analyste attend de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces à la WWDC, le “supercycle continue” avec la sortie de l’iPhone 13 en septembre

Le dernier rapport d’analyste de Dan Ives de Wedbush donne un aperçu de la société sur la prochaine feuille de route des produits d’Apple. Comme beaucoup de rumeurs, Ives s’attend à ce qu’Apple remplace le MacBook Pro 16 pouces par un modèle Apple Silicon et une refonte du châssis intégrant des ports IO dédiés.

Faisant écho aux rapports de Bloomberg, il s’attend à ce qu’iOS 15 inclue de nouvelles fonctionnalités de notification, une plus grande sensibilisation à la confidentialité et peut-être des mises à jour d’iMessage. Les images de presse de la WWDC suggèrent certainement une connexion iMessage. La conférence des développeurs d’Apple débutera la semaine prochaine, avec le discours d’ouverture sur la production grand public lundi.

Lors de la WWDC 2021, Apple dévoilera les nouvelles versions de ses plates-formes de système d’exploitation : iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 et macOS 12.

Contrairement à l’histoire récente, il n’y a pas eu trop de fuites sur ce qui va arriver. Mis à part les rapports de Bloomberg sur les fonctionnalités d’iOS 15 telles que les modifications apportées à l’écran de verrouillage, les widgets sur l’écran d’accueil de l’iPad et les nouvelles options d’alerte de notification, le moulin à rumeurs est plutôt vide cette année. Une fuite a suggéré que l’application Santé ajouterait des fonctionnalités de suivi des aliments.

Les informations sur les autres plates-formes d’Apple autres que iOS pour iPhone sont assez minces sur le terrain. Les attentes sont élevées pour une grande refonte de l’iPad cette année, à la suite de la sortie du puissant M1 iPad Pro, mais rien de concret n’a été publié, même à ce stade tardif. On ne sait pas non plus à quoi s’attendre de watchOS 8 et tvOS 15 cette année.

En regardant plus loin, Wedbush s’attend à ce que la “fête du supercycle iPhone se poursuive” avec l’iPhone 13. Selon leurs dernières vérifications de la chaîne d’approvisionnement, ils pensent que l’iPhone 13 fera ses débuts au cours de la troisième semaine de septembre. Bien sûr, les délais exacts peuvent toujours changer. Wedbush pense que les commandes d’Apple pour l’iPhone 13 sont environ 20 % plus élevées qu’elles ne l’étaient à la même période l’année dernière pour l’iPhone 12.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :