Un analyste d’affichage fiable dit qu’Apple sortira un iMac 27 pouces au début de 2022 avec un écran mini-LED ProMotion 120 Hz

Après les débuts impressionnants des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, nous attendons maintenant qu’Apple termine la transition des processeurs Intel -> ARM. Les Mac Intel restants incluent l’iMac 27 pouces, le Mac mini haut de gamme et le Mac Pro.

Comme nous l’avons vu avec les nouveaux ordinateurs portables, le passage à Apple Silicon est également une opportunité pour l’entreprise d’apporter d’autres améliorations aux produits. Ce matin, l’analyste d’affichage Ross Young a tweeté qu’il s’attend à ce qu’Apple lance un iMac 27 pouces au premier trimestre 2022, doté d’un écran mini-LED 120 Hz, tout comme les écrans des MacBook Pro dévoilés cette semaine.

Ross Young a des antécédents très fiables lorsqu’il s’agit de prédire les engagements d’Apple dans la chaîne d’approvisionnement pour les composants d’affichage. En fait, il était essentiellement la seule personne à suggérer que les nouveaux MacBook Pro offriraient un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz avant l’événement Unleashed, et il s’est bien sûr avéré correct.

Plus tôt cette année, Bloomberg a déclaré qu’Apple avait retardé le développement de l’iMac 27 pouces pour se concentrer sur la sortie du 24 pouces, le 27 pouces devant arriver en 2022. L’iMac 24 pouces utilise la puce M1 standard. et bien qu’il présente un design extérieur coloré et amusant, il ne s’adresse pas vraiment aux professionnels.

Le 27 pouces devrait être l’offre tout-en-un professionnelle d’Apple, destinée à combler le vide de l’iMac Pro (abandonné). Un écran mini-LED 120 Hz est certainement une partie de ce puzzle. On ne sait pas encore si cette machine de 27 pouces comporterait une encoche (bien que l’iMac comporte déjà des lunettes beaucoup plus grandes que les ordinateurs portables, une encoche ne devrait donc pas être nécessaire).

Sur la base de ce qu’il y a à l’intérieur du MacBook Pro 2021, nous pouvons nous attendre à une enveloppe thermique similaire pour le prochain iMac 27 pouces. Cela signifie qu’il serait très probablement équipé d’un SoC M1 Max. Apple développerait également un SoC avec le double des cœurs CPU et GPU du M1 Max, ce qui pourrait également être une option pour le gros iMac.

Apple travaille également sur un quad-Max avec un processeur à 40 cœurs et un GPU à 128 cœurs, comme indiqué dans une feuille de route interne divulguée par Bloomberg. Cette puce monstrueuse devrait figurer dans le prochain ARM Mac Pro.

Apple a précédemment déclaré qu’il achèverait la transition Apple Silicon d’ici deux ans, et qu’il en est à environ un an à compter d’aujourd’hui. Donc, à tout le moins, nous devrions nous attendre à ce que ARM Mac mini, iMac et Mac Pro fassent leurs débuts avant l’hiver 2022. Très probablement, Apple aura annoncé toutes ces machines au cours du premier semestre de l’année prochaine.

