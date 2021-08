L’analyste de la chaîne Willy Woo dit que Bitcoin (BTC) est entré dans une période de “noobishness maximum”.

Woo dit à Scott Melker dans une nouvelle interview que BTC se trouve maintenant dans une zone où «l’argent intelligent» a essentiellement cessé de se vendre.

Les pièces qui circulent actuellement parmi les investisseurs sont de «jeunes» actifs récemment acquis, explique Woo.

L’analyste s’appuie sur une métrique appelée « jours valeur cumulés détruits » (CVDD), également connue sous le nom de « destruction ». Selon Woo, la destruction est un ratio qui exprime la durée d’un actif détenu par rapport à l’âge du marché.

Woo dit qu’il voit des signes haussiers lorsque les fonds de destruction et les jeunes pièces sont endémiques.

“Vous pouvez regarder l’âge des pièces se déplaçant par volume, se déplaçant entre les investisseurs. Et chaque fois qu’il atteint un minimum de destruction, ce qui signifie que les pièces qui se déplacent entre les investisseurs sont jeunes, cela signifie que les vendeurs sont novices.

Nous sommes au maximum de la noobishness et chaque fois que cela touche le fond, c’est le moment d’acheter. Et c’est juste le fond la semaine dernière. Nous sommes au maximum de la vente noob et les OG ne vendent pas. Ils achètent.

L’analyste souligne également la croissance massive du réseau de Bitcoin comme un signe potentiel de force.

« Si vous remontez le temps de 2018 à maintenant, la croissance du réseau en termes d’utilisateurs que vous pouvez voir sur la blockchain est devenue parabolique.

Je parle de parabolique sur un graphique log comme nous en avons l’habitude. Normalement, il grandit, puis le taux de croissance commence à diminuer. Depuis trois ans, le taux de croissance est devenu parabolique. Jamais vu auparavant.

