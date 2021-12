Un analyste de Bloomberg haussier à la fois sur Bitcoin et Ethereum

Mike McGlone, analyste chez Bloomberg Intelligence, assure que 2022 sera haussier pour Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Nous espérons tous qu’il a raison.

La question clé à laquelle le Bitcoin est confronté au début de 2022 est de savoir s’il atteint un pic ou simplement un marché haussier en consolidation. Nous pensons que c’est le dernier ».

Concrètement, selon Mike McGlone, le fait que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) aient déjà subi des corrections énergiques, d’ici 2022 pourrait leur donner un avantage relatif sur le marché boursier. Alors que les stocks généraux n’ont pas subi de correction de 10 % depuis la décoloration de 2020.

Incidemment, Mike McGlone pense que les retombées économiques de la pandémie de coronavirus, spécifiquement liées à l’impression de monnaie par la banque centrale, pourraient également contribuer à la hausse des prix des crypto-monnaies, d’autant plus que le BTC et l’ETH sont en quantité limitée. .

À cet égard, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (FED), a récemment laissé entendre que la banque centrale pourrait mettre fin aux mesures de relance plus tôt que prévu.

2022 sera haussier pour Bitcoin et Ethereum

Mike McGlone a établi ses prévisions pour 2022. En particulier, il a prédit que les États-Unis adopteraient pleinement les crypto-monnaies l’année prochaine. Après la dernière répression de la Chine.

En fait, une réglementation appropriée a également le potentiel d’être une bonne chose. Puisqu’il offrirait des niveaux de certitude plus élevés aux entreprises du secteur.

Qu’est-ce qui pourrait faire trébucher les trois mousquetaires qui avancent, Bitcoin, Ethereum et crypto dollars, est peut-être la question la plus profonde pour 2022. Mais nous nous attendons à ce qu’une adoption plus large l’emporte et surmonte la plupart des fluctuations, comme la correction proche de 50 % de 2021 ».

Mike McGlone en particulier est d’accord avec d’autres analystes. En effet, Bitcoin a un grand potentiel d’expansion et peut augmenter son prix de façon exponentielle.

« Un resserrement de la politique monétaire pourrait provoquer un net recul à Wall Street. Mais cela pourrait créer une situation gagnant-gagnant pour Bitcoin.

En général, Mike McGlone pense que ce n’est qu’une question de temps avant que Bitcoin n’atteigne six chiffres. Et tout se résume au simple principe économique de l’augmentation de la demande contre la diminution de l’offre.

Se référant à Ethereum, McGlone a déclaré: «Ethereum a gagné en profondeur et en domination. Le succès stimule la concurrence et il existe de nombreux tueurs potentiels d’Ethereum, mais nous le voyons se défendre contre les défis de son leadership.

2022 s’annonce haussier pour Bitcoin Bloomberg Intelligence dit que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que BTC atteigne 100 000 $ Mike McGlone pense également qu’Ether éliminera la concurrence des soi-disant tueurs d’Ethereum Voici ce que disent ses dernières perspectives 👇https : //t.co/NMKh2AA9QO – CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 7 décembre 2021

Le nombre de détracteurs diminue

S’adressant au podcast CoinMarketRecap, McGlone a déclaré que le nombre de critiques des crypto-monnaies diminuait rapidement.

« Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs, mais lorsqu’une nouvelle classe d’actifs fait la une des journaux, les opposants n’ont d’autre choix que de se rallier. Nous voyons ce processus jouer un rôle majeur en 2022 ».

En guise de clôture, selon Bloomberg, pour l’année prochaine, Bitcoin (BTC et Ethereum (ETH) sont sur le point de rester au sommet de l’écosystème.

Ainsi, alors que 2021 a été une excellente année, 2022 pourrait-elle s’avérer encore meilleure pour Bitcoin et Ethereum ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Michael Saylor : « Le bitcoin est une énergie numérique forte, vraie, pure et intemporelle. »

