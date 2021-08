Un analyste de Bloomberg pense que rien ne “peut arrêter le processus d’échange d’Ethereum” Bitcoin

Le stratège principal en matières premières de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, a pesé sur le débat sur la possibilité de passer d’Ethereum (ETH) à Bitcoin (BTC) en tant que plus grande crypto-monnaie au monde.

Son argument était basé sur les principales réalisations de la blockchain Ethereum jusqu’à présent cette année et la prochaine fusion en chaîne.

Selon McGlone, si Bitcoin devait rattraper les réalisations d’Ethereum cette année, son objectif de cours aurait tendance à 100 000 $.

« Ethereum en 2021 est le guide du Bitcoin pour 100 000 $ : Flippening ? Si #Bitcoin a rattrapé les performances de #Ethereum cette année, le prix du crypto n. 1 approcherait les 100 000 $. Bien que nous voyions Bitcoin sur cette voie, il semble y avoir peu de choses qui puissent arrêter le processus d’échange d’Ethereum », a-t-il déclaré via son compte Twitter officiel.

Ethereum est un réseau blockchain open source à travers lequel des applications décentralisées et des contrats intelligents sont construits. L’adoption généralisée de la blockchain pour le développement de divers protocoles a largement causé une congestion sur le réseau, entraînant plusieurs problèmes inhérents, notamment des frais de réseau élevés.

Pour résoudre ces problèmes, les développeurs à l’origine du protocole ont dû introduire plusieurs modifications appelées Ethereum Enhancement Protocols (EIP). Ce dernier porte le numéro 1559, ou le “London Hardfork”. Cette mise à jour particulière a été mise en ligne la semaine dernière et a introduit une structure tarifaire qui aidera à réduire les fluctuations élevées. La mise à jour EIP 1559 a également introduit l’élément de déflation dans les pièces Ether en circulation, avec un total d’environ 21 065 jetons brûlés jusqu’à présent.

La vaste amélioration des protocoles donne du crédit à une utilité améliorée pour la blockchain et la monnaie Ether. Tout cela est destiné à promouvoir l’adoption continue de la blockchain, à la fois par les utilisateurs et par les investisseurs particuliers et institutionnels. Bitcoin n’est pas connu pour mettre en œuvre ces améliorations. La dernière migration du réseau de preuve de travail actuel d’Ethereum vers un réseau de preuve de participation (Ethereum 2.0) inaugurera enfin un réseau supérieur et évolutif capable de prendre en charge de manière adéquate la croissance du réseau.

C’est un long voyage. Cependant, avec la hausse des bénéfices, McGlone et un certain nombre d’investisseurs pro-altcoin pensent que ce changement peut être réalisé.

