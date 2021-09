Un analyste de crypto dit que deux Altcoins sont prêts à se rallier, l’affaire Bitcoin Bear a été invalidée

Un stratège et commerçant de crypto-monnaie populaire pense que le « bas est atteint » après une semaine difficile pour de nombreux investisseurs en crypto-monnaie.

L’analyste, connu sous le pseudonyme de Capo, a déclaré à ses 165 300 abonnés sur Twitter que les modèles de prix suggérant que Bitcoin (BTC) tomberait en dessous du niveau de support de 38 000 $ semblent être invalidés.

« 38k semble invalidé. Il a chuté à 39,5 000 et l’incapacité d’atteindre la cible inférieure montre la faiblesse des ours.

Les taureaux ont montré une force dépassant les 44k avec des financements négatifs, donc je suis haussier. »

Maintenant, Capo vise à tirer profit des altcoins, affirmant qu’il est “impossible de ne pas être haussier” sur le marché dans son ensemble.

Capo met en évidence deux altcoins en particulier. Le premier est le projet de blockchain d’intelligence artificielle Fetch.ai (FET).

« Ce graphique est incroyablement haussier. Support/Résistance flip de la gamme haute. Pompe entrante.

Source : Twitter/Capo

La plate-forme de solutions de paiement de technologie financière (fintech) COTI (COTI) figure également sur son radar.

“COTI reteste le record de tous les temps. Prêt pour une autre longueur d’avance. [Here’s] une meilleure vue de $COTI. Très haussier.

Source : Twitter/Capo

Le FET est évalué à 0,77 $ au moment de la rédaction, en baisse de 5% au cours des dernières 24 heures selon Coingecko, tandis que le prix de COTI est de 0,51 $, en hausse de 11% le dernier jour.

Image en vedette : Shutterstock/Iuzvykova Iaroslava

