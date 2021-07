Un analyste de crypto dit qu’Ethereum suit Cardano, mappe un renversement potentiel contre Bitcoin Crypto new media

Un trader de premier plan trace la voie à suivre pour Ethereum, prédisant que l’actif suivra les traces de Cardano.

Dans une série de tweets, le crypto-trader pseudonyme Capo note que Cardano (ADA) a récemment retracé contre Bitcoin (BTC), indiquant qu’un mouvement similaire pourrait être réservé à Ethereum (ETH), le deuxième actif en termes de capitalisation boursière.

Source : Crypto Capo

Le retracement de Cardano, de l’avis de Capo, indique qu’Ethereum chutera également fortement contre Bitcoin avant septembre avant de décoller.

“Pourrait être un vidage rapide + un rebond par la suite.”

Source : il Capo

La prédiction de Capo suggère que le prix de l’Ethereum pourrait à nouveau tomber en dessous de 2 000 $ début août, à condition que le prix du BTC reste autour de 40 000 $.

Capo suggère également que si la crypto-monnaie phare convertit solidement 40 000 $ / 41 000 $ en support, elle est destinée à atteindre 100 000 $ ou plus.

« 40 000 -41 000 $ est une résistance majeure pour BTC.

1) Attendre une rupture nette + retester ce niveau

2) Attendre une correction en 3 vagues

Lorsqu’il se consolidera au-dessus de la fourchette haute, plus de 100 000 $ seront inévitables. »

Bitcoin a bondi de près de 25% au cours des sept derniers jours, passant d’un minimum de 31 783 $ à 39 706 $ au moment de la rédaction. Mercredi, l’action des prix de Bitcoin a encerclé 40 000 $, provoquant un tweet haussier de Capo, qui indique que la principale crypto-monnaie montre des signes haussiers.

« Première confirmation haussière. J’ajouterai un effet de levier lorsqu’il se consolidera au-dessus du haut de la fourchette (dernière confirmation haussière).

Source : Crypto Capo

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong