Un analyste de crypto prédit un rassemblement massif de Cardano (ADA) dans des conditions clés Crypto new media

Un analyste de crypto-monnaie populaire a prédit que le prix de Cardano (ADA) pourrait connaître une remontée massive au cours des prochains mois, si les prix des deux principales crypto-monnaies bitcoin et éther atteignaient de nouveaux jalons.

Dans un tweet publié à ses plus de 350 000 abonnés, le commerçant et analyste pseudonyme Kaleo a écrit que si BTC et ETH atteignaient 100 000 $ et 10 000 $, il pensait que le prix de Cardano pourrait les dépasser en explosant d’une manière similaire au jeton BTT de BitTorrent.

Il convient de noter que le BTT de BitTorrent a explosé plus tôt cette année de plus de 100 %, passant de 0,001 $ à 0,01 $ en quelques semaines. Kaleo a toutefois souligné qu’étant donné la capitalisation boursière plus importante de Cardano, la croissance des prix ne sera pas soudaine et se produira plutôt au fil du temps.

Comme le rapporte Daily Hold, le trader a également révélé qu’il était optimiste sur la paire ADA/BTC, partageant un graphique qui implique que la crypto-monnaie est sur le point de briser une résistance à long terme pour surperformer BTC à court terme.

Cardano a fait les gros titres au cours des dernières semaines alors que la crypto-monnaie déploie la mise à niveau d’Alonzo, qui introduira des contrats intelligents dans son réseau, dans un avenir proche. Charles Hoskinson a confirmé que dès que le hard fork sera terminé, des contrats intelligents seront disponibles.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, Input Output Hong Kong (IOHK), l’une des sociétés travaillant sur Cardano, a révélé que le testnet Alonzo Purple a déjà commencé son processus d’intégration des utilisateurs.

La demande pour la crypto-monnaie a augmenté au fil du temps. Amy Arnott, stratège de portefeuille chez Morningstar qui se concentre sur les crypto-monnaies, a révélé qu’elle pensait que ADA pourrait devenir l’une des trois plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et se généraliser, avec Bitcoin et Ethereum.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash