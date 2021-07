Un analyste de premier plan déclare qu’un Altcoin est prêt pour un rallye à 300%, prédit des pics dans deux autres actifs cryptographiques Crypto new media

L’analyste et commerçant de crypto Michaël van de Poppe dit qu’un altcoin sous le radar est sur le point de connaître une augmentation massive.

L’analyste étroitement suivi dit à ses 356 000 abonnés qu’il est convaincu que la plate-forme de mise à l’échelle de la couche 2 Celer Network (CELR) est prête pour des gains exponentiels dans sa paire Bitcoin (CELR/BTC).

« Je suis toujours convaincu que le CELR est prêt pour un nouveau grand mouvement de 300 à 700%.

Les graphiques hebdomadaires sur les altcoins semblent assez bons pour une nouvelle vague d’impulsions, avec CELR et FET comme d’excellents exemples.

Source : Van de Poppe/Twitter

Le stratège crypto prédit que CELR/BTC peut atteindre 0,00000462 BTC (0,18 $) par rapport à sa valeur actuelle de 0,00000077 BTC, d’une valeur d’environ 0,02 $.

La prochaine crypto que Van de Poppe regarde est la principale plate-forme de contrat intelligent et le deuxième actif numérique par capitalisation boursière Ethereum (ETH). Une fois qu’Ethereum aura franchi le niveau critique de 2 300 $, dit Van de Poppe, 3 000 $ seront alors en jeu, préparant l’ETH pour un rallye de 30%.

“Le support a de nouveau été maintenu pour Ethereum, il se rapproche donc de l’autre côté de la plage et du disjoncteur crucial, avant qu’une continuation à 3 000 $ ne puisse se produire.”

Source : Van de Poppe/Twitter

Au moment de la rédaction, Ethereum se négocie à 2 995 $, selon CoinMarketCap.

Van de Poppe a également un œil sur la plate-forme de prêt de financement décentralisé inter-chaînes (DeFi) Kava.io (KAVA). Selon l’analyste, KAVA/BTC pourrait être amorcé pour une course de 86% de 0,000125 BTC (4,78 $) à 0,00024 BTC (9,17 $) alors qu’il se prépare à éliminer sa résistance immédiate.

“KAVA semble prêt pour la poursuite de 24 000 sats (0,00024.”)

Source : Van de Poppe/Twitter

Quant à Bitcoin, Van de Poppe dit qu’il s’attend à ce que BTC teste une résistance cruciale à 40 000 $.

“Bitcoin face au prochain niveau de résistance (après cela, c’est 36 000 $).

Rappel qu’on a affaire à une pompe de week-end. Ne serait pas surpris de voir un nouveau test se produire en vert pour combler l’écart CME cette semaine à venir.

Dans l’ensemble, très bon comportement et attend toujours 40 000 $ au total.

Source : Van de Poppe/Twitter

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Mia Stendal