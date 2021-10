Un analyste de premier plan prédit un boom de 200% pour Ethereum sur Bitcoin – mais émet un avertissement aux commerçants de crypto qui envisagent les marchés Altcoin

Un analyste crypto largement suivi prévoit un quatrième trimestre volatil pour les altcoins, mais pense qu’Ethereum mettra fin au cycle avec une course massive contre Bitcoin.

Le stratège en crypto Michaël van de Poppe a déclaré à ses 443.3000 abonnés Twitter qu’il était possible pour Ethereum de se rallier à 200% contre Bitcoin (ETH/BTC) dans les mois à venir.

Cependant, il prévient que BTC pourrait reprendre les marchés au détriment des altcoins jusqu’en décembre. Selon le commerçant, décembre est historiquement le mois pour acheter des actifs numériques autres que Bitcoin.

« Décembre est souvent la meilleure période pour acheter des altcoins.

Si l’histoire se répète, nous pourrions obtenir une course de 200% sur ETH/BTC vers la région ATH (plus haut historique) à partir de là, mais d’abord, une correction plus lourde tandis que Bitcoin se porte bien.

Source : Van de Poppe/Twitter

Bien que Van de Poppe soit baissier à court terme sur les altcoins, il pense que les actifs numériques finiront par suivre l’exemple de Bitcoin.

En examinant de plus près Bitcoin, Van de Poppe trace l’évolution des prix du principal actif cryptographique pour les semaines à venir.

«Nous ne voyons toujours pas trop de force sur le marché des altcoins. Donc, ce n’est toujours pas le bon moment pour y être, et je suppose que nous allons toujours voir de la force sur Bitcoin pour les semaines à venir dans le scénario que j’ai fait ici dans lequel un test de 70 000 $ est très probable va avoir lieu dans un mois avant que nous obtenions un dernier mouvement correctif, un nouveau test de la gamme [$59,405-$61,213] que nous avons traversé avant de tester une nouvelle région de plus haut niveau historique et de finaliser tout ce cycle haussier.

