Un analyste dévoile une prévision massive de prix XRP et déclare qu’Ethereum est sur le point de briser la ligne de résistance historique

Un analyste et commerçant de crypto-monnaies suivi de près a déclaré que XRP se préparait à amorcer une forte progression vers son plus haut historique, tout en ajoutant que la demande d’Ethereum (ETH) semble saine.

L’analyste pseudonyme Credible a déclaré à ses 249 600 abonnés sur Twitter que le XRP semble refléter l’évolution des prix du début de l’année lorsqu’il est passé d’environ 0,30 $ en mars à son plus haut de 2021 de 1,96 $ en avril.

« Si ces deux structures se ressemblent, c’est qu’elles le sont. Des images presque en miroir, sauf que la consolidation actuelle est une structure de consolidation plus grande et plus longue.

1. La consolidation précède l’expansion.

2. Plus la consolidation est importante, plus l’expansion qui s’ensuit est importante. XRP.

Source : Crédible/Twitter

Si XRP suivait le script, Credible prédit que l’action de prix qui s’ensuivrait pourrait ramener le sixième plus grand actif cryptographique à son plus haut niveau historique de 3,84 $.

« Le passage à 10 $ et plus ne se produira pas à partir de cette prochaine étape d’expansion. Cette prochaine étape devrait nous amener près/peut-être un peu au-delà du nouvel ATH (plus haut historique). Il y aura plus de périodes de consolidation/expansion qui suivront.

Credible ajoute qu’il s’attend à ce que le XRP dépasse 10 $ ce cycle, marquant un potentiel de hausse d’au moins 800% par rapport à sa valeur actuelle de 1,09 $.

« Je m’attends à plus de 10 $ pour ce cycle – je ne sais pas combien de temps cela prendra, idéalement entre 20 $ et 30 $. »

En regardant Ethereum, Credible dit que les acheteurs s’emparent rapidement de la principale plate-forme de contrats intelligents chaque fois qu’elle atteint des niveaux de support clés.

« L’ETH a l’air vraiment en bonne santé ici alors que nous maintenons notre récupération de l’offre et que les baisses dans les domaines clés de la demande sont rapidement rachetées. Continuez jusqu’à la pompe jusqu’au nouvel ATH.

Source : Crédible/Twitter

