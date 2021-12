Un analyste dit que Bitcoin est «à vendre» après que le prix du BTC est tombé en dessous de 54 000 $

La tendance à la baisse du Bitcoin (BTC) s’est prolongée de quelques crans plus bas le 3 décembre après que le prix est tombé en dessous de 54 000 $ et les commerçants remarqueront que le graphique quotidien BTC / USD montre une augmentation notable du volume des ventes.

Indice de la peur et de la cupidité cryptographiques. Source : Alternative

Les investisseurs semblent préoccupés par l’émergence d’une nouvelle variante du Covid-19 et les commentaires agressifs de la Réserve fédérale. Pendant ce temps, l’icône vétéran de l’investissement Charlie Munger a rejoint le feu en comparant l’action des prix sur le marché des crypto-monnaies à l’ère des dot-com qui s’est terminée avec l’éclatement de la bulle.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Voici un aperçu de ce que les analystes ont à dire sur le marché actuel et ce qu’il faut surveiller alors que 2021 commence à tirer à sa fin.

Support inférieur fort de 52 000 $ à 53 000 $

La nature « apathique » de l’action des prix de Bitcoin au cours des dernières semaines a été mise en évidence par la société de renseignement sur le marché des crypto-monnaies Decentrader, qui a souligné l’action des prix instable sur des périodes plus courtes et la preuve d’une tendance à la baisse lente. peur des commerçants. « Pour que le confinement se termine. »

Les analystes ont suggéré qu’une fois que BTC sort de sa fourchette actuelle, « le groupe de soutien le plus évident est d’environ 52 000 $ à 53 000 $ » près du point où le prix a cassé lors de la baisse de mai plus tôt dans l’année.

Le décentreur a dit :

« Si nous obtenons une correction plus profonde, alors une zone de support solide se situe autour du 200DMA à 46 200 $ et le niveau de support inférieur de 44 300 $. À la hausse, un niveau de résistance important se situe au nombre rond de 60 000 $. »

Bitcoin et Ether sont « à vendre » à ces niveaux

Alors que beaucoup ont été rebutés par la récente action sur les prix du Bitcoin, David Lifchitz, associé directeur et directeur des investissements chez ExoAlpha, a suggéré que « Bitcoin et Ether ont été achetés » en vente « lorsqu’ils ont atteint 54 000 $ et 3 900 $ pour ceux-là. ils étaient en mesure de les collecter à ces niveaux.

Selon Lifchitz, le prix de Bitcoin continue d’être entravé par « la saga de liquidation de Mt. Gox » et a suggéré que les investisseurs de BTC devraient « rester prudents avant la distribution prévue au cours du premier trimestre de 2021 ».

Lifchitz a également souligné la propagation et l’impact de la variante Omicron de Covid-19 comme une situation à connaître, car « une épidémie grave conduisant à des blocages pèserait certainement sur le marché au départ ».

Lifchitz a suggéré que cela pourrait conduire à une autre série de mesures de relance du gouvernement, « qui augmenterait la dette mondiale et affaiblirait les devises par rapport à l’or et aux crypto-monnaies, tandis qu’en même temps, l’argent amusant pourrait être échangé contre de l’argent immuable comme Bitcoin ».

Lifchitz a dit :

«Donc, après une chute initiale provoquée par la panique, les crypto-monnaies pourraient profiter d’un tel résultat si l’on se réfère à ce qui s’est passé précédemment, même si cela reste hautement spéculatif. Dans les semaines à venir on saura si le Père Noël arrive cette année ou s’il restera enfermé avec le Covid ! «

En rapport: La loi américaine sur les infrastructures pourrait renforcer les actifs numériques, mais d’abord quelques correctifs

Cela commence à ressembler à nouveau à septembre 2021.

L’analyste et utilisateur de Twitter sous le pseudonyme « Rekt capital » qui a écrit le graphique suivant montrant cette transaction la plus récente, ainsi que la réduction de le prix du BTC qui s’est produit en septembre 2021.

Graphique BTC / USD sur 1 jour. Source : Twitter

Rekt Capital a déclaré :

« En septembre, le BTC a chuté de -25%. C’est à ce moment-là que les investisseurs du BTC sont devenus extrêmement craintifs. Ensuite, BTC est revenu à de nouveaux ATH. Maintenant, BTC est en baisse de -23%. L’indice de la peur et de la cupidité devrait afficher une peur extrême très bientôt. Profondeur de recul similaire. Sentiment similaire de la part des investisseurs. »

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2,531 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.