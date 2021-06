Un analyste dit que Bitcoin pourrait voir «un retrait plus petit et un fond plus rapide»

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les fidèles de la crypto-monnaie ont obtenu un répit des récentes difficultés du marché grâce à un rallye des jetons financiers décentralisés (DeFi) et Dogecoin (DOGE) le 2 juin. Il peut y avoir une petite cassure du prix de l’Ether (ETH) et du Bitcoin (BTC). cela a également augmenté le sentiment, mais pour le moment, les actifs numériques les mieux classés sont toujours confrontés à des reculs à des niveaux de résistance généraux clés.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix du Bitcoin a augmenté de 7,3%, passant d’un creux de 35 645 $ le 1er juin à un sommet intrajournalier de 38 250 $ le 2 juin, et Ether a enregistré un gain de la même taille. 2 800 $. niveau de soutien.

Alors que la remontée des prix a de nombreux appels à la poursuite du marché haussier de 2021, certains analystes ont mis en évidence une possible formation de fanion baissière sur le graphique Bitcoin, ce qui pourrait entraîner une ventilation des prix aussi basse que 16 000 $.

Structure du fanion Bitcoin et son principal inconvénient. Source : TradingView

Sommet du marché ou répit haussier ?

L’action volatile des prix du Bitcoin au cours du mois dernier a conduit de nombreuses personnes à se demander si le sommet se situe à BTC ou si la correction actuelle n’est qu’un répit à mi-cycle qui préparera l’actif à la poursuite une fois que les échanges reprendront.

Des informations plus détaillées sur la question ont été fournies dans un récent rapport Delphi Digital qui a discuté du ratio MVRV, une métrique en chaîne qui mesure la valeur marchande (MV) de Bitcoin par rapport à sa valeur réalisée (RV) en tant qu’indicateur qui peut aider Les commerçants déterminent les sommets et les creux du marché.

Ratio Bitcoin MVRV par rapport au prix. Source : Delphi numérique

Le graphique ci-dessus montre que l’indice MVRV s’est étendu au début de 2011, fin 2013 et début 2018, “qui représentaient tous des pics de cycle”, comme le souligne Delphi Digital. Les chercheurs ont également suggéré que “la lecture de mai 2021 pourrait très bien indiquer le pic de ce cycle”.

Bien que le pic puisse se situer dans le cycle actuel, Delphi Digital a également noté qu’il est possible que le marché « voie un résultat qui ressemble à la « double bulle » de 2013, où BTC a atteint un ATH [máximo histórico] , le prix a fortement chuté puis s’est redressé bien au-delà de l’ATH la même année.”

Le rapport a en outre souligné le fait que le seuil pour déterminer le fond de Bitcoin a augmenté au fil du temps, ce qui pourrait modifier les perspectives des marchés haussiers dans les années à venir.

Selon Delphi Digital :

Compte tenu de la forte baisse du MVRV jusqu’à présent, il est possible que la BTC connaisse une baisse moins importante et un creux plus rapide que lors des cycles précédents. Cela ressemblerait à quelque chose comme les actions mondiales, qui ont des corrections sur plusieurs mois et des cycles haussiers pluriannuels. »

Par mesure de prudence, le rapport a noté que même s’il y a beaucoup de données et d’opinions contradictoires sur le marché aujourd’hui, il est probable qu’il y ait « un épisode de réversion moyenne dans les semaines à venir, car le prix s’est beaucoup éloigné de ses 50 moyenne mobile sur un jour.”

Cas de base BTC : inversion moyenne. Source : Delphi numérique

«Historiquement, le prix du BTC a été assez proche de sa MA de 50 jours. Et en regardant les baisses ci-dessus, BTC a toujours présenté un rallye de soulagement sain après un profond recul. C’est le résultat de la réflexivité naturelle du marché.”

Les Altcoins organisent des rallyes à deux chiffres

Les Altcoins ont affiché des gains à deux chiffres lors de l’action sur les prix le 2 juin, entraînés par un gain de 53% du prix du jeton KNC de Kyber Network, qui est désormais supérieur à 2,50 $. KAVA a également obtenu un rallye de 37% et se négocie actuellement à près de 4,70 $.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Dogecoin, le jeton KSM de Kusama et le jeton CRV de Curve DAO ont également contribué à diriger la charge altcoin, avec des pics de prix d’environ 25%, tandis que OKB a réalisé un gain de 33% et se négocie à près de 17,70 $.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 1 709 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 41,5%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque mouvement commercial et d’investissement comporte des risques, et vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.