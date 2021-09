Un analyste dit que Spotify est sur le point de dépasser Apple Podcasts

in

Depuis que Spotify a introduit sa propre plate-forme de podcast, nous avons vu le service de streaming suédois surpasser les podcasts Apple dans certains pays. Maintenant, selon une analyse d’eMarketer, Spotify est en fait sur le point de dépasser globalement Apple Podcasts en nombre d’utilisateurs.

En 2019, une autre étude a révélé que Spotify avait déjà plus d’auditeurs de podcasts qu’Apple en Amérique du Sud et en Europe. Au fil du temps, le nombre de personnes utilisant la plate-forme de podcast de Spotify au lieu des podcasts d’Apple a considérablement augmenté dans le monde.

Les données d’une nouvelle analyse d’eMarketer montrent que Spotify devrait atteindre 28,2 millions d’utilisateurs d’ici la fin de 2021. En comparaison, Apple Podcasts devrait terminer l’année avec 28,0 millions d’utilisateurs. C’est une petite différence certes, mais quand même suffisante pour mettre Spotify en première place.

Spotify continue d’étendre son audience de podcasts aux États-Unis, tandis que Apple Podcasts a essentiellement stagné. En fait, Spotify dépassera de peu Apple dans cette métrique d’ici la fin de cette année. La société de streaming suédoise comptera 28,2 millions d’auditeurs mensuels de podcasts sur les 28,0 millions d’Apple, une avance très mince qui s’élargira dans les années à venir.

L’étude a également révélé qu’environ 40% des internautes situés aux États-Unis écoutent des podcasts au moins une fois par mois, et ce nombre devrait atteindre 45% d’ici 2024. Outre Apple et Spotify, YouTube et Google sont également devenant des plates-formes populaires pour les auditeurs de podcasts aux États-Unis.

Avec la croissance du segment des podcasts, les entreprises technologiques ont investi davantage dans leurs plateformes de podcast, qui incluent non seulement de nouvelles fonctionnalités mais également des émissions exclusives. Plus tôt cette année, Apple a introduit les abonnements Apple Podcasts, qui permettent aux créateurs de podcasts d’offrir un contenu exclusif via un abonnement payant.

Malgré cela, plusieurs utilisateurs et podcasteurs se sont plaints d’Apple Podcasts après qu’Apple ait réorganisé son application en avril. Ceci, bien sûr, pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs sont passés des podcasts Apple à Spotify et à d’autres plates-formes.

