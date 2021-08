Un analyste populaire dit que Bitcoin pourrait déclencher la phase finale du marché haussier et cherche à accumuler Ethereum Crypto new media

Un commerçant et analyste de crypto-monnaie suivi de près a déclaré que Bitcoin pourrait être sur le point de déclencher la dernière étape de son marché haussier.

Le commerçant, connu sous le nom de Jack Sparrow, a déclaré à son compte Twitter 209 100 que Bitcoin (BTC) se prépare à lancer la cinquième et dernière vague du marché haussier, en supposant que l’actif suit un modèle similaire à ses cycles de boom de 2013 et 2017.

« Sur la base des deux cycles bitcoin précédents, le cycle actuel est à court de sommet et chaque cinquième vague finale a pour origine les deux flèches vertes précédentes. Exactement là où nous sommes positionnés en ce moment.

Source : Jack Sparrow/Twitter

L’analyse du trader est basée sur la théorie des vagues d’Elliott, une approche que les analystes techniques utilisent pour faire des prédictions sur l’action future des prix sur la base de la psychologie des foules qui a tendance à se manifester par vagues. Selon la théorie, une cinquième vague représente les dernières étapes d’un marché haussier, dans lequel un actif décolle avant d’inverser sa tendance.

Jack Sparrow dit qu’il se positionne à long terme pour la possibilité d’une ascension fulgurante de BTC à 380 000 $.

Quant à la principale plate-forme de contrats intelligents Ethereum (ETH), le stratège crypto dit qu’il cherche à accumuler de l’ETH alors qu’il récupère des niveaux clés contre Bitcoin.

« Sera à l’affût de l’ETH pour ajouter plus de jetons à chaque revendication d’une zone rouge. »

Source : Jack Sparrow/Twitter

En regardant le graphique ETH/USD, Jack Sparrow dit que la paire est sur une forte tendance haussière dans les délais inférieurs et pourrait remonter jusqu’à 3 050 $.

“Je veux dormir, mais je vois ce graphique et je me rends compte qu’il y a un échange à faire à tout moment maintenant.”

Source : Jack Sparrow/Twitter

Au moment de la rédaction, Ethereum se négocie à 2 541 $, au-dessus de la dernière ligne de résistance de Jack Sparrow à 2 420 $.

