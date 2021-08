Un analyste populaire nomme Altcoin avec le plus d’avantages à capturer, dévoile des prévisions pour Bitcoin, Solana et Terra Crypto new media

Un analyste et influenceur crypto largement suivi nomme un actif crypto à grande capitalisation avec le plus d’avantages à capturer, et fait également des prédictions pour Bitcoin, Solana et Terra.

Le commerçant, connu sous le nom de Crypto Dog, a déclaré à ses 555 500 abonnés sur Twitter qu’il voyait Bitcoin imprimer un nouveau record historique en trois mois.

Selon CoinGecko, le plus grand actif cryptographique par capitalisation boursière connaît une hausse de 24%, passant d’un minimum de 33 813 $ sur sept jours à un maximum de 41 964 $.

En regardant la plate-forme de contrat intelligent émergente Solana (SOL), le crypto-trader pense qu’il a atteint un creux par rapport à Bitcoin (SOL/BTC) et est maintenant prêt pour un rallye de sa paire de dollars américains.

“SOL est sur le point de devenir stupide ici.”

Source : Le chien crypto/Twitter

Au moment de la rédaction, Solana se négocie à 34 $, plaçant l’actif cryptographique à la dernière ligne de la zone de résistance finale de The Crypto Dog.

En ce qui concerne le réseau de paiements financiers décentralisés Terra (LUNA), The Crypto Dog voit l’altcoin augmenter de plus de 23% de son prix actuel de 10,75 $ à son objectif de 13,24 $.

Le prochain sur la liste des commerçants est le protocole blockchain interopérable Polkadot (DOT). L’analyste cryptographique populaire dit que DOT peut potentiellement déclencher une augmentation de 83% de son prix actuel de 16,34 $ à son objectif de 29,95 $.

«Je pense que le DOT a certains des avantages les plus intéressants à saisir. J’aime juste le graphique. Je recherche près de +100%. Les fondamentaux du DOT sont-ils bons ? »

Source : Le chien crypto/Twitter

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette: Shutterstock/Art Furnace