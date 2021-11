Un analyste prestigieux révèle la date à laquelle Apple rendra l’iPhone obsolète | La technologie

Malgré le fait qu’ils soient avec nous depuis 15 ans, l’iPhone cessera un jour d’être le fer de lance d’Apple, et un analyste ose mettre une date d’expiration aux smartphones : c’est bien plus tôt qu’on ne le pense.

Il y a quelques jours nous vous disions qu’Apple serait sur le point de lancer des lunettes de réalité augmentée, et nous l’avons appris grâce au célèbre analyste Apple, Ming-Chi Kuo. Et, grâce à une lecture plus approfondie de votre rapport, nous avons maintenant appris que les iPhones ont une date d’expiration.

Malgré le fait qu’Apple soit l’entreprise la plus précieuse de tous les temps, Tim Cook est conscient qu’une entreprise ne peut pas dépendre autant d’un seul produit, et aujourd’hui, la moitié des revenus de l’entreprise continue de provenir de l’iPhone.

Avec ça en tête, L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo pense que l’avenir d’Apple est lié à la réalité augmentée et le succès de ses lunettes AR déjà discutées.

L’objectif d’Apple serait de remplacer l’iPhone par la réalité augmentée d’ici dix ans, ce qui signifie qu’il y aura une demande de lunettes qui dépassera au moins un milliard de commandes.

L’analyste commente le grand changement que l’entreprise devra opérer si Apple veut vraiment que la réalité augmentée remplace l’iPhone dans une décennie.

C’est pourquoi il pense que ce produit devra non seulement fonctionner avec un large éventail d’applications au lieu d’applications spécifiques créées par Apple, mais l’entreprise devra également vendre au moins 1 milliard d’appareils AR en 10 ans.

Aujourd’hui, il y a plus d’un milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone, ce qui représente la partie la plus lucrative et la plus stable de l’activité d’Apple, et le fondement de tout cela.

Donc, si vous voulez vraiment rendre les iPhones obsolètes dans 10 ans, vous allez devoir travailler très dur sur ces lunettes de réalité augmentée, car cela changerait une dynamique qui est en passe de tourner deux décennies.