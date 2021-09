Un ancien agent de billets d’avion se souvient d’avoir aidé des pirates de l’air du 11 septembre à embarquer sur un vol qui a frappé le Pentagone et à lutter contre la culpabilité

Un ancien agent de billetterie d’American Airlines qui a enregistré deux pirates de l’air impliqués dans les attaques du 11 septembre 2001 a vécu avec cette décision pendant deux décennies, le culpabilisant de les avoir autorisés à prendre le vol qui s’est écrasé sur le Pentagone.

Vaughn Allex travaillait à l’aéroport international de Dulles en Virginie lorsque deux hommes – Salem et Nawaf Al-Hazmi – se sont précipités dans le terminal et ont semblé perdus lorsqu’ils se sont approchés de son comptoir, a-t-il déclaré dans une interview à ABC News. Les deux hommes avaient acheté des billets en première classe et étaient en retard pour embarquer sur le vol 77, qui s’est ensuite délibérément écrasé sur le Pentagone, tuant 125 à l’intérieur et les 64 passagers et membres d’équipage – y compris les cinq pirates de l’air – à bord de l’avion de ligne.

“Je m’en veux, j’ai pensé, vous savez, si j’avais fait quelque chose de différent, si je ne les avais pas laissé faire, si je disais juste aux agents, ces deux gars sont en retard, laissez-les prendre le prochain vol. Nous avons un à midi. Ce n’est pas grave », a déclaré Allex au média lors d’une interview à l’aéroport.

Après avoir demandé s’ils avaient emballé leurs propres bagages, Allex les a réservés sur le vol et les a signalés pour une sécurité supplémentaire après avoir omis de répondre aux questions d’enregistrement de base.

“L’enregistrement était étrange. Les deux que j’ai enregistrés, deux frères, l’un était un peu bourru et l’autre se tenait à quelques pas derrière lui. Et cela semble étrange, mais c’est ce qui a attiré mon attention. Il était presque en train de danser, il se déplaçait d’un pied à l’autre et souriait et regardait autour de lui, et ma pensée était, voici quelqu’un qui n’a jamais été dans un avion et ce gars est excité”, a déclaré Allex.

“Et je l’ai en quelque sorte regardé pendant quelques minutes pendant que nous passions à travers tout le contrôle. Et il était totalement insensible à tout ce que nous lui demandions de lire, de regarder verbalement. Il a juste souri et dansé et était inconscient de ce qui était en cours”, a-t-il ajouté. “C’est l’image que j’ai, c’est les deux debout là et celui qui danse, c’était la chose la plus étrange.”

Ce n’est que le lendemain qu’Allex, qui a pris sa retraite d’American Airlines en 2008 et travaille maintenant pour la Transportation Security Administration, a réalisé que ces deux passagers étaient deux des pirates de l’air.

Un avocat de la compagnie aérienne l’a convoqué dans un bureau où deux agents du FBI lui ont remis un manifeste de passagers pour le vol 77.

“J’ai commencé à parcourir la liste et j’ai vu les noms des deux personnes que j’ai enregistrées, et à ce moment et à cet instant, c’est à ce moment-là que je l’ai regardé et j’ai dit:” Je l’ai fait, n’est-ce pas ?’ Et ils ont dit : « Qu’avez-vous fait ? Et je dis : “Ce sont les deux que j’ai mis””, a déclaré Allex. “Je pense qu’ils, ils savaient exactement qui ils cherchaient, mais ils voulaient que j’arrive à cette conclusion.”

“Et une fois que nous l’avons fait, l’entretien s’est strictement concentré sur ces deux personnes”, a-t-il poursuivi. “Et le reste appartient à l’histoire, que toute la transaction est revenue, je ne savais pas tout le 11 septembre jusqu’à ce moment-là le 12 septembre – je n’avais pas réalisé que j’avais enregistré deux des pirates de l’air.”

Le fait qu’Allex ait conseillé à son collègue de prendre le vol 77 pour un voyage à Las Vegas aggravait sa culpabilité. Elle envisageait de s’envoler pour Chicago et de se connecter à Las Vegas.

“J’ai dit, tout d’abord, c’est un meilleur vol. C’est un vol transcontinental. Vous prenez un repas et un film et c’est relaxant.” se souvient-il. “Elle a dit que ça sonnait bien, mais qu’elle n’avait jamais écrit de billet de cette façon et que nous étions juste en train de passer aux billets électroniques. Puis-je l’aider? Alors j’ai écrit son billet de Dulles à Los Angeles avec un vol de correspondance pour Las Vegas . Et puis le lendemain, j’ai vu qu’elle avait pris le vol sur le billet que j’avais écrit.”

De la fumée s’échappe de l’anneau en E sud-ouest du bâtiment du Pentagone le 11 septembre 2001 à Arlington, en Virginie, après qu’un avion s’est écrasé sur le bâtiment et a déclenché une énorme explosion. (Photo par Alex Wong/.) (Alex Wong/.)

Il a commencé à se sentir mieux dans son rôle dans la fuite meurtrière après avoir acheté le rapport de la Commission sur le 11 septembre qui détaillait les faux pas des agences gouvernementales qui n’ont pas réussi à découvrir le complot d’Al-Qaïda.

“Le tournant pour moi, j’avais été interviewé par la Commission du 11/9. Et ce n’est que lorsque le rapport de la Commission du 11/9 est sorti et que j’ai acheté le livre et voici ce livre avec des centaines et des centaines et des centaines de pages , et je suis à la page trois. J’ai un petit paragraphe et une note de bas de page, la note de bas de page numéro 12. “

“C’est à ce moment-là que ça a commencé à s’améliorer. C’est à ce moment-là que je suis allé – oh mon Dieu”, a-t-il ajouté. “Il y avait tellement d’autres personnes impliquées, il y avait tellement de personnes innocentes qui viennent d’aborder cela. Et j’en ai eu juste une toute petite partie de cinq minutes. Mais avant cela, c’était – c’était terrible.”