Un ancien arbitre de première division, reconnu coupable de légère contrainte

10/01/2021 à 13:47 CEST

.

L’ancien arbitre de football de première division José Luis Paradas, actuel directeur de la société municipale “Málaga, Deportes y Eventos”, a été condamné par le tribunal d’instruction numéro 5 de Malaga à trois délits mineurs de contrainte pour avoir fait des dizaines d’appels à l’ancien conseiller municipal. des citoyens Juan Cassá et deux de ses conseillers.

Paradas a été condamné en tant qu’auteur de trois délits mineurs de contrainte à la peine pour chacun d’eux d’une amende de deux mois au taux d’un forfait journalier de six euros et il est acquitté des trois délits mineurs de menaces pour lequel il avait également été accusé, selon la sentence, à laquelle Efe a eu accès.

Les faits avérés indiquent qu’entre le 4 mai et le 30 juillet 2020, le prévenu a passé des appels avec un numéro masqué et s’est limité à laisser le téléphone sonner quelques tonalités puis à raccrocher.

Juan Cassá a reçu 41 appels avec un numéro caché et l’un de ses conseillers en a reçu 87 et l’autre 42 et l’intention “était de perturber la liberté d’action des plaignants, produisant en eux une situation de stress et de malaise qui affectait légèrement leurs activités quotidiennes “, est indiqué dans la phrase.

La défense de Paradas a déjà annoncé qu’elle ferait appel de la condamnation dans les prochains jours.

Le procès s’est tenu le 22 septembre et lors du procès, l’accusé a assuré qu’il n’avait jamais passé les appels et a expliqué que le 11 mars 2020, son compte Facebook avait été piraté.

Pour le procureur, il n’avait pas été prouvé que le nombre d’appels avait causé une altération grave dans la vie du plaignant, ni qu’il avait affecté son quotidien alors qu’il rappelait qu’il avait fallu trois mois pour déposer la plainte correspondante.

Le juge a tenu compte de ce fait lorsqu’il a évalué la gravité de la contrainte et qualifié les faits de délit mineur.

Le magistrat considère que cela montrait que pour les plaignants, de tels événements n’entraînaient pas de perturbation grave dans leur liberté quotidienne d’entité suffisante pour faire passer la plainte avant leurs intérêts politiques, puisqu’ils attendaient la séance plénière qui se tiendrait le 30 juillet 2020. en comprenant que c’était le moment le plus politiquement approprié.

L’ancien conseiller des citoyens de Malaga Juan Cassá, devenu conseiller non affilié après avoir quitté ce parti en mai 2020, a indiqué lors de sa déclaration qu’il n’avait pas désigné Paradas, qu’il avait appris par les médias son arrestation et que lesdits appels qu’ils avaient produits une grave altération qui l’affecte et lui cause “une grande angoisse”.

Paradas, connu pour avoir expulsé l’entraîneur José Mourinho lors d’un match, a fait le saut en politique il y a deux ans en tant que quatrième candidat de Ciudadanos por Málaga pour le Congrès des députés. après avoir travaillé comme entrepreneur immobilier et 27 ans dans l’arbitrage.