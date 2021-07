Un ancien arbitre dénonce la corruption à l’UEFA “C’est un monde sale, politisé et faux”

07/07/2021 à 19h30 CEST

Alberto Teruel

L’ancien arbitre suédois Jonas Eriksson n’a pas tenu sa langue en parlant de l’UEFA. Cinq ans après sa retraite, Eriksson a dénoncé la manière dont l’UEFA désigne les arbitres des matches, allant jusqu’à parler de corruption de la part de la plus haute instance du football européen.

Via une publication sur votre compte Instagram, l’ancien arbitre s’est souvenu de sa dernière apparition sur le terrain. Le cadre était les demi-finales de l’Euro 2016, au cours desquelles le Portugal et le Pays de Galles ont mesuré leur force. « Pourquoi n’avons-nous pas été nominés pour la finale ? & Rdquor ;, commença Eriksson à se demander.

Pour commencer, Eriksson s’en est pris à l’UEFA, affirmant que les valeurs qu’elle promulgue – respect, fair-play, etc. – sont loin de la réalité qui prévaut au plus haut niveau de l’instance. “La vérité est que l’UEFA est un endroit sombre. Un monde sale, politisé et faux où la corruption, l’amitié, la loyauté et la nationalité jouent leur rôle. Dans un football qui parle toujours de fair-play et de respect, où les règles sont les mêmes pour tout le monde, où les quatre premières équipes, qui ont remporté le plus de matchs, seront en demi-finale. Mais Quand il s’agit d’arbitrage, cela se passe dans des salles fermées, avec des agendas politiques et où ce qui compte le moins c’est le football& rdquor ;.

Suivant cette ligne, Eriksson a déclaré que l’équipe d’arbitrage désignée par l’UEFA pour la phase finale n’est pas nécessairement composée des meilleurs. “Ce ne sont pas toujours les meilleurs, qui a reçu la note la plus élevée ou qui a gagné la confiance. Cette fois, le meilleur arbitre du tournoi, sans une seule faute flagrante, a déjà été renvoyé chez lui. La décision a été prise par la haute direction de l’UEFA et n’a rien à voir avec les performances lors du Championnat d’Europe. »