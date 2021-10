Un ancien arrière défensif de l’État de l’Ohio décède dans l’incendie d’un appartement

L’ancien arrière défensif de l’État de l’Ohio De’Van Bogard est décédé dans l’incendie d’un appartement à Elyria, dans l’Ohio, mardi matin, selon The Columbus Dispatch. Il avait 27 ans. L’Elyria Chronicle-Telegram dit que l’incendie a commencé à 02h21 heure locale. Bogard a été retrouvé par les pompiers gisant à l’intérieur de la porte de l’immeuble. Selon le Chronicle, l’incendie a été déterminé comme étant accidentel. Bogard aurait été au lit avant d’être alerté de l’incendie.

Bogard a travaillé comme entraîneur adjoint de football au lycée à Elyria avant sa mort. « Avec une profonde tristesse, nous essayons de gérer la perte énorme d’un entraîneur de football très apprécié, De’van Bogard », a déclaré Elyria City Schools dans un communiqué publié sur sa page Facebook. « Nous ne pouvons pas dire assez à quel point il était aimé, admiré et respecté par la communauté Elyria Schools et plus particulièrement par les athlètes, les entraîneurs et les familles impliqués dans Elyria Pioneer Football.

L’ancien secondeur de l’Ohio State, Devan Bogard, décède dans un incendie à l’âge de 27 ans. Un espoir frmr quatre étoiles de Cleveland Glenville, a joué pour les Buckeyes de 2012 à 2014. A subi une déchirure du LCA pendant 3 saisons consécutives, ce qui a mis fin prématurément à sa carrière, mais diplômé de l’université en 2016.😢 pic.twitter.com/KO1E7s87gf – Sumner (@diamondlass99) 12 octobre 2021

« L’équipe pleure sa mort tragique. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Nous sommes profondément reconnaissants de l’impact qu’il a eu sur le programme de football et ses nombreux athlètes et étudiants. » Bogard était membre de la première classe de recrutement d’Urban Meyer à Ohio State. Il semblait avoir une carrière de football prometteuse, mais elle a déraillé par des blessures au genou au cours de trois saisons consécutives.

Bogard était un espoir quatre étoiles dans la classe 2012, selon 247 Sports. Il a été le premier étudiant de première année à se faire retirer la bande noire de son casque lors du camp préparatoire, ce qui signifiait son statut de véritable membre de l’équipe de football. Bogard était membre de l’équipe Ohio State Buckeyes 2014 qui a remporté un championnat national.

« Imprégnez-vous de l’instant. Surtout la nuit », a déclaré Bogard en 2014, par cleveland.com. « Les matchs de nuit dans la chaussure sont les meilleurs matchs. Tout le monde va au coup d’envoi, nous nous giflons tous les mains, car nous savons que nous sommes excités. Nous sommes énergiques, nous amenons la foule dedans. C’est comme un film Vous regardez autour de vous et voyez tout le monde dans les gradins, tout le rouge, les lumières allumées, c’est comme au cinéma. Jeu. »