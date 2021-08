Un ancien assistant de Mike Pence déclare que le racisme de Donald Trump a bâclé les plans de retrait de l’Afghanistan ⋆ 10z viral

Olivia Troye, qui a été l’une des principales collaboratrices de l’ancien vice-président Mike Pence pendant son premier et unique mandat, a parlé de son expérience de travail au sein de l’administration de l’ex-président Donald Trump sur le retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Vendredi, Troye a écrit un fil Twitter sauvage dans lequel elle a expliqué que le chaos qui a englouti le pays déchiré par la guerre est entièrement dû à l’incompétence de Trump et de ses facilitateurs.

Capture d’écran/Twitter/@OliviaTroye

Troye a déclaré que Trump et Stephen Miller – l’architecte nationaliste blanc de la politique de séparation des familles d’immigrants – étaient plus soucieux d’empêcher les réfugiés afghans d’entrer aux États-Unis que d’élaborer un plan pour faire sortir les troupes et le personnel d’Afghanistan en toute sécurité.

«Il y a eu des réunions du cabinet à ce sujet pendant l’administration Trump où Stephen Miller colportait son hystérie raciste à propos de l’Irak et de l’Afghanistan. Lui et ses facilitateurs à travers le gouvernement saperaient quiconque travaillait à la résolution du problème SIV en dévastant le système du DHS et de l’État. J’ai personnellement suivi ce problème dans mon rôle pendant mon mandat au WH. Pence était pleinement conscient du problème. Nous n’avons rien fait parce que Trump/S. Miller avait mis en place des chiens de garde au sein du DOJ, du DHS, de l’État et des agences de sécurité, ce qui rendait encore plus difficile un processus SIV déjà lourd », a tweeté Troye.

J’ai personnellement suivi ce problème dans mon rôle pendant mon mandat au WH. Pence était pleinement conscient du problème. Nous n’avons rien fait parce que Trump/S. Miller avait mis en place des chiens de garde au DOJ, au DHS, aux agences d’État et de sécurité qui ont rendu un processus SIV déjà lourd encore plus difficile. (2/7) — Olivia de Troye (@OliviaTroye) 20 août 2021

« J’ai rencontré de nombreuses organisations externes au cours de mon mandat à la Maison Blanche qui ont défendu les réfugiés et demandé de l’aide pour aider les alliés des États-Unis à traverser le processus. J’ai reçu les appels téléphoniques et les lettres en tant que conseiller en sécurité intérieure et en CT de Pence. Le système ne bougerait pas, peu importe à quel point cela a été discuté dans les réunions du Conseil de sécurité nationale. Le Pentagone a pesé en disant que nous devions faire passer ces alliés à travers le processus – Mattis/d’autres ont envoyé des notes de service. Nous connaissions tous l’urgence, mais les ressources étaient épuisées », a-t-elle poursuivi.

Le système ne bougerait pas, peu importe à quel point cela a été discuté dans les réunions du Conseil de sécurité nationale. Le Pentagone a pesé en disant que nous devions faire passer ces alliés à travers le processus – Mattis/d’autres ont envoyé des notes de service. Nous connaissions tous l’urgence, mais les ressources étaient épuisées. (4/7) — Olivia de Troye (@OliviaTroye) 20 août 2021

«La peur des gens de l’administration Trump de contrer ces catalyseurs était palpable. De nombreuses réunions à huis clos ont été tenues pour déterminer comment gérer ce problème. L’administrateur de Trump a eu QUATRE ans – Trump a eu QUATRE ans – tout en mettant en place ce plan pour évacuer ces alliés afghans qui étaient la bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre nous qui avons passé du temps en Afghanistan. Ils attendaient depuis longtemps. Le processus a ralenti à un filet pour les critiques/autres « priorités », puis s’est arrêté », a ajouté Troye.

..Trump a eu QUATRE ans – tout en mettant ce plan en place – pour évacuer ces alliés afghans qui étaient les bouées de sauvetage pour beaucoup d’entre nous qui avons passé du temps en Afghanistan. Ils attendaient depuis longtemps. Le processus a ralenti à un filet pour les critiques/autres « priorités », puis s’est arrêté. (6/7) — Olivia de Troye (@OliviaTroye) 20 août 2021

Elle a conclu avec un message pour les émeutiers de droite.

« À des gens comme Ben Domenech, JD Vance et d’autres qui font des déclarations générales et poussent des récits de commodité sur l’Afghanistan – en particulier sur la question SIV/alliés, s’il vous plaît, arrêtez. Vos commentaires sont mal informés et aussi blessants. Nous voyons à travers vous », a écrit Troye. « Je suis reconnaissant à tous ceux qui défendent l’urgence de faire évacuer nos alliés d’Afghanistan dès que possible et à ceux qui font tout leur possible pour aider. C’est le moins que nous puissions faire pour ces personnes et c’est une question de sécurité nationale. Le monde regarde.