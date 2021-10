Un ancien attaquant avance une théorie sur les échecs de Mourinho Man Utd

L’ancien attaquant de Chelsea, Demba Ba, a expliqué pourquoi Jose Mourinho a eu du mal à unifier le vestiaire alors qu’il était manager de Manchester United.

Mourinho, 58 ans, a passé deux ans et demi à la tête des Diables Rouges après avoir remplacé Louis van Gaal à la barre. On espérait qu’il serait en mesure d’élever le club aux niveaux observés sous Sir Alex Ferguson. David Moyes n’a pas réussi à faire l’affaire en un court passage et Van Gaal n’a remporté que la FA Cup en deux saisons.

Mourinho a guidé ses hommes vers la Coupe EFL et la Ligue Europa mais n’a pas pu remporter la ligue. Son séjour à Old Trafford a été entaché d’affrontements avec les médias et de réprimandes publiques des joueurs.

L’ancien entraîneur du Real Madrid était très critique défenseur de l’Angleterre Luc Shaw. Il a également eu une relation épineuse avec le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba.

Ba a travaillé sous les ordres du tacticien portugais au cours de la saison 2013-2014 alors que Mourinho revenait pour un deuxième passage à Chelsea. Il a maintenant levé le voile sur la façon dont le « Special One » a essayé de motiver ses joueurs.

Et il semble que ses méthodes à l’ancienne aient pu être démodées au moment où il a atteint le Théâtre des Rêves.

« Il utilise beaucoup de psychologie sur les joueurs, pour voir qui sont les personnages forts », a révélé Ba à .. « Un jour, il nous a dit : ‘Si tu as un problème de confiance, c’est ton problème.’

«Je pense que les joueurs qu’il avait à l’origine – Frank Lampard, Didier Drogba, Michael Ballack – étaient des gars durs. Ils ont bien réagi à ce genre de gestion.

« La jeune génération a besoin de plus d’encouragements et de soutien. Leur estime de soi ne se construit pas autant. Ils sont affectés par les médias sociaux et d’autres choses, ils pourraient ne pas bien réagir à la pression.

Mourinho sait « jouer le jeu »

La star de Mourinho a décliné ces dernières années, avec un séjour apparemment malheureux à United suivi d’un sort infructueux avec Tottenham. Il est maintenant revenu au football italien et est dans la pirogue de la Roma.

Les premiers signes sont positifs, alors que les Giallorossi occupent la quatrième place du classement de la Serie A après sept matchs. Ils ont gagné cinq et perdu deux et ont six points de retard sur Napoli, le leader de la table.

Reste à savoir combien de temps l’ancien entraîneur de l’Inter restera dans la Ville éternelle. Et Ba pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne commence à utiliser ses jeux d’esprit sur les joueurs.

« Jose est le genre de gars qui jette une bombe dans le vestiaire et voit qui en sort vivant », a-t-il ajouté. « A Chelsea, c’était comme, quel masque va-t-il mettre aujourd’hui ? Sera-t-il l’heureux, le sarcastique, le triste, le colérique ?

« À un moment donné, ça ne te dérange plus parce que tu sais, il joue juste avec toi. Il joue très bien le jeu. »

