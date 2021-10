L’ancien attaquant de Premier League Kevin Phillips a exhorté une cible de premier plan de Liverpool à rejoindre les hommes de Jurgen Klopp pendant qu’il en a l’occasion.

Les Reds poursuivent leur campagne de championnat contre Watford samedi à 12h30. Le match marquera le début du mandat de Claudio Ranieri avec les Hornets.

Bien sûr, Klopp et Liverpool chercheront à organiser la fête de bienvenue. Une victoire les amènerait au-dessus de Chelsea et au premier rang avant que les Blues n’affrontent Brentford plus tard dans la journée.

Les attaquants de Liverpool les ont aidés à prendre un départ rapide. Mo Salah a déjà inscrit six buts en championnat, tandis que Sadio Mane en compte quatre.

Malgré leur grande forme, l’équipe du Merseyside continue d’être liée à un certain nombre d’attaquants.

Ils surveillent Raphinha de Leeds United. Le talentueux joueur de 24 ans a inscrit deux buts lors de sa première titularisation pour le Brésil pendant la trêve internationale.

Une autre cible est Adama Traoré des Wolves. L’ancien barcelonais continue de terroriser les défenseurs de Prem avec sa vitesse et sa puissance brutes.

Il a connu des difficultés lors des derniers matchs, mais Phillips pense que l’Espagnol serait un bon joueur d’équipe à Anfield.

L’expert a déclaré à Football Insider: « Je ne le vois pas commencer des tas et des tas de matchs, ce serait presque cette situation de Shaqiri où il sort du banc.

«Il obtiendrait probablement plus de minutes que Shaqiri. Est-ce qu’il commence chaque semaine ? Bien sûr que non, car il ne délogera pas Mane, [Diogo] Jota, [Roberto] Firmino et Salah.

«Je pense qu’il serait un très bon joueur d’impact, mais sa forme aux Wolves a été assez mauvaise.

« Du point de vue d’un joueur, si vous avez l’opportunité d’aller à Liverpool, vous la saisissez. »

Traoré devrait figurer dimanche lorsque les Wolves se rendront à Leeds.

L’analyste: Man United, Tottenham et Everton capables de revenir gagner ce week-end

Klopp demande pourquoi l’homme de Liverpool a été snobé par l’Angleterre

Klopp a remis en cause l’absence de Joe Gomez sur la scène internationale. L’arrière central n’est revenu que récemment d’un grave problème au genou.

Malgré cela, il est très apprécié des entraîneurs de club et de pays. Il a été exclu de l’équipe d’Angleterre lors des récents matchs contre Andorre et la Hongrie.

John Stones a joué même s’il a été maintenu sur le banc à Man City cette saison.

Réagissant à l’omission de Gomez, Klopp a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je sais que Gareth réagit de temps en temps que si un joueur ne joue pas régulièrement dans son club, il ne joue pas pour son équipe nationale.

« Évidemment, il y a une règle spéciale pour M. Stones, mais Joe n’a pas été appelé. Des trucs comme ça l’auraient aidé à avoir des jeux.

«Je pense vraiment qu’il est exceptionnel, mais pour le moment, nous avons cinq demi-centres exceptionnels et Nat [Phillips] ne fait pas partie de l’équipe, mais il s’entraîne également de manière exceptionnelle.

« Joe n’a rien à faire différemment, juste continuer à travailler et tout ira bien. »

