Un ancien avocat américain salue les récentes décisions du jury dans les procès Rittenhouse et Arbery

« Sunday Night in America with Trey Gowdy » a débuté avec l’ancien avocat américain et contributeur de Fox News Andy McCarthy sur l’état du système judiciaire en Amérique.

Plus précisément, Gowdy a fait référence aux récentes décisions du jury derrière les procès Kyle Rittenhouse et Ahmaud Arbery, deux affaires fortement médiatisées. Les deux procès ont eu des résultats différents, le procès de Rittenhouse s’est terminé par un verdict de non-culpabilité, et le procès contre les assassins d’Arbery a abouti à un verdict de culpabilité.

Kyle Rittenhouse écoute le juge Bruce Schroeder parler de la façon dont le jury visionnera la vidéo pendant les délibérations du procès de Kyle Rittenhouse au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, le 17 novembre 2021. (Sean Krajacic/Pool)

« Je pense que ce sont absolument les bons verdicts », a déclaré McCarthy.

Malgré la forte attention médiatique entourant les deux cas, McCarthy a félicité le système de jury pour avoir fait confiance au « bon sens de la communauté ».

« Pour moi, la chose la plus importante ou la distinction la plus importante est que dans un procès, et nous avons vu que dans ces deux procès, nous ne mettons pas douze experts dans la case, n’est-ce pas ? Et s’ils ont besoin d’un témoignage d’expert, l’idée est qu’ils puissent entendre un expert qui peut leur donner une certaine expérience ou une certaine expertise dans un domaine important. En fin de compte, nous faisons confiance au bon sens de la communauté pour prendre la décision « , a déclaré McCarthy.

Il a ajouté « Et il me semble qu’en politique et dans la plupart de nos autres institutions, nous mettons les experts en charge et parfois il y a tellement de vision en tunnel en termes de leur expertise qu’ils manquent la vue d’ensemble. Et je ne pense pas que les jurys faire. »

Gowdy a déploré la récente « politisation » du système judiciaire qui semble saper le bon sens de la communauté. McCarthy a convenu que l’affaiblissement de l’institution pourrait ruiner toute chance d’une société prospère.

Des dizaines de manifestants de Black Lives Matter et de Black Panther se rassemblent devant le palais de justice du comté de Glynn où se tient le procès de Travis McMichael, son père, Gregory McMichael et William « Roddie » Bryan, le lundi 22 novembre 2021, à Brunswick, en Géorgie. Les trois hommes accusés du meurtre en février 2020 d’Ahmaud Arbery, 25 ans. (AP Photo/Stephen B. Morton)

« Si vous avez un système de justice à deux vitesses, ce que je pense que beaucoup de gens regardent notre système de justice et s’inquiètent à juste titre que ce soit le cas, alors vous n’avez vraiment pas le fondement de l’état de droit, ce qui signifie que toute chance d’avoir une société prospère est en jeu. Nous n’avons pas la primauté du droit, nous avons du chahut. Nous n’avons pas d’institution comme le système juridique nous donnant un résultat que nous pensons légitime, nous ne pouvons pas avoir le règle de loi. » dit McCarthy.

McCarthy a également remis en question la décision des trois hommes reconnus coupables du meurtre d’Arbery de faire face à des accusations fédérales de crime de haine en février. Parce que l’accusation n’a pas été en mesure de prouver que les hommes ont agi avec des intentions racistes pendant le procès pénal, il a remis en question les priorités du ministère de la Justice dans le dépôt de nouvelles accusations.

« Je n’ai jamais entendu parler de ma vie d’une affaire où les procureurs ont un motif où ils peuvent en fait prouver au-delà de tout doute raisonnable et ils ne le prouvent pas. Donc, si vous pouvez passer le dossier du jury sans cela, j’ai dois demander, que fait le ministère de la Justice à ce sujet ? » demanda McCarthy.

McCarthy a mis fin au segment en appelant les avocats plaidants à se concentrer moins sur les pièges politiques à l’avenir.

« Nous devons être beaucoup plus honnêtes à propos des situations dans lesquelles nous nous trouvons et beaucoup moins convaincus que nous devons être d’un côté ou de l’autre », a déclaré McCarthy.

