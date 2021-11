Un ancien ‘Bachelor’ accueille un deuxième enfant

L’ancienne célibataire Courtney Robertson révèle qu’elle et son mari Humberto Preciado ont accueilli leur fille, Paloma Ruby Preciado ensemble.

« Humberto et moi étions ravis d’accueillir notre douce Paloma Ruby Preciado un peu plus tôt que prévu. Née le 21 novembre à 3h54 du matin, elle était petite mais puissante à 4 livres, 15 onces et 18,5 pouces de long », a déclaré le couple Personnes. « Nous sommes tous à la maison et profitons de notre nouveau groupe de 4. » Robertson ajoute joyeusement: « Nous avons dû préparer une assiette supplémentaire à Thanksgiving cette année. »

Le couple a annoncé sa grossesse plus tôt cette année, racontant au même média à quel point ils étaient ravis de ramener une petite fille à la maison. Paloma marque le deuxième enfant du couple après son fils Joaquin Ramon, âgé de 17 mois. « Je suis tellement excité d’avoir une fille, j’ai hâte de faire toutes les choses féminines avec elle », a déclaré Robertson à l’époque. « Papa plaisante en disant que lui et Joaquin sont impatients d’avoir son premier rendez-vous. »

Après avoir accouché de leur fils, Robertson a annoncé la naissance de son premier enfant, affirmant qu’elle était la « fille la plus heureuse d’Arizona ». « Notre garçon est là ! Nous avons accueilli notre adorable Joaquin Ramon Preciado le 19 juin et nos vies ont changé à jamais », a déclaré Robertson. « Il pesait 7 livres, 8 onces, [measured] 21 pouces de long et c’est la chose la plus précieuse sur laquelle nous ayons jamais posé les yeux. »

Robertson et Preciado ont marché dans l’allée en octobre 2020. Robertson a partagé l’histoire d’amour du couple avec le magasin avant leurs noces. « Humberto a aimé une photo de moi sur Instagram, j’ai regardé sa page et je lui ai envoyé un message », a expliqué Robertson. « Nous avons discuté un peu, puis nous sommes sortis quelques jours plus tard. Même lors de notre premier rendez-vous, je savais qu’il y avait quelque chose de spécial chez lui, parce que je voulais le voir le lendemain! »

« Nous sommes devenus sérieux assez rapidement. Il a fait savoir qu’il voulait vraiment fonder une famille. Tomber enceinte était quelque chose dont nous avions discuté. Ce n’était pas un choc total », a-t-elle poursuivi, ajoutant au moment où elle a su qu’elle avait trouvé son partenaire. « Je n’ai vraiment jamais cru au » quand vous savez que vous savez « jusqu’à ce que je rencontre Humberto », a déclaré Robertson. « Tout s’est très bien passé. Avant de le rencontrer, j’étais au point où je commençais à perdre espoir. Mais il a été tout ce dont j’ai toujours rêvé. Et je suis tellement content que nous ayons attendu pour nous retrouver. »