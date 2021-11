Un ancien cadet de West Point déclare que l’académie militaire « glorifie la soumission ignorante et les comportements contraires à l’éthique »

L’ancienne cadette de l’Académie militaire des États-Unis, Hannah MacDonald, a déclaré que West Point « glorifie la soumission ignorante et le comportement contraire à l’éthique » jeudi sur « Hannity », rejoignant deux autres cadets dans leur critique de l’académie.

Pour MacDonald et ses collègues anciens cadets Nickaylah Sampson et Willow Brown, s’inscrire à la plus ancienne académie militaire du pays était un rêve devenu réalité.

« Je suis allé à l’académie dans l’espoir de servir mon pays et d’amener le combat à l’ennemi », se souvient Brown. « Je me suis plutôt retrouvé dans la salle de classe à apprendre comment être plus sensible. Et cette idéologie éveillée qui avait pris le contrôle de West Point m’a vraiment surpris. »

Sampson s’est souvenu d’avoir parlé de mémoires sur « la rage blanche » et « l’extrémisme ». L’ancien cadet a trouvé de telles discussions « ridicules », en disant « [i]Cela n’avait vraiment rien à voir avec… s’améliorer en tant qu’officier de l’armée. «

MacDonald a raconté cet automne que des étudiants avaient écrit des essais sur la théorie critique de la race et le socialisme, expliquant que les étudiants « n’étaient pas d’accord » avec de telles idées mais « pensaient que leurs professeurs apprécieraient [their essays] car [they were] en accord avec les livres qu’ils lisaient. »

Sa déception était particulièrement profonde compte tenu de son éducation chrétienne, dans laquelle elle a dit qu’on lui avait enseigné qu' »il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu’un d’autre ».

« J’étais très désireux d’aligner ces valeurs de service et d’amour avec l’armée, et j’étais juste très déçu de venir à West Point et de réaliser : ‘Eh bien, ce n’est plus ce que l’armée défendait.' »

Elle n’était pas la seule à perdre son idéalisme, Brown et Sampson faisant écho à l’affirmation de MacDonald selon laquelle le service dans l’armée était une vocation. Le père de Sampson a servi comme officier de l’armée, et Brown a choisi West Point plutôt que l’US Naval Academy parce que « c’est là que [she] se sentait appelé à servir. »